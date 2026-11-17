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¿Robert Pattinson lo tenía escrito en su destino? Tras ser confirmado como el nuevo James Bond, una escena de "Crepúsculo", uno de los proyectos más populares del actor británico, volvió a circular en redes sociales por una curiosa referencia al agente 007.

Para entender por qué los fans hablan de este momento, hay que regresar a 2008, cuando se estrenó la primera cinta de la saga. En ella, Pattinson interpreta al misterioso Edward Cullen, mientras que Kristen Stewart da vida a Bella Swan, la joven humana que se enamora de él.

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La secuencia ocurre cuando Edward y Bella llegan juntos por primera vez al estacionamiento del Instituto de Forks, donde estudian. Ahí, los amigos de Bella reparten volantes y conversan sobre la temática del baile de graduación.Jessica Stanley (Anna Kendrick) lee uno de los folletos y pregunta: "¿Montecarlo? ¿Ese es el tema de nuestro baile?", mientras que Eric Yorkie (Justin Chon) responde: "Sí, apuestas, esmóquines y Bond... James Bond".Después de las palabras de Yorkie, la cámara enfoca a Edward Cullen, quien lleva lentes oscuros y sonríe mientras le abre la puerta a Bella. Los demás estudiantes voltean a verlos, sorprendidos por su llegada.La cuenta oficial de "Crepúsculo" fue quien compartió la escena en redes sociales tras darse a conocer la noticia del actor. Los fans no tardaron en reaccionar: "Me encantan las vueltas que da el mundo", "ustedes vieron el futuro", "icónico" y "como si esta película no pudiera estar más adelantada a su tiempo", escribieron.Otros incluso bromearon con que la película había anticipado el vínculo del actor con el universo del espionaje. "¿Es 'Crepúsculo' el nuevo centro del universo?", comentó una usuaria.La confirmación de Pattinson llegó después de meses de especulaciones sobre quién tomaría el relevo de Daniel Craig como el agente 007. Amazon MGM Studios anunció la elección este lunes."James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida", declaró el también protagonista de "Batman" en un comunicado."Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo".La etapa de Daniel Craig como James Bond comenzó con "Casino Royale" (2006) y su última aparición como el agente fue en "Sin tiempo para morir" (2021), película en la que el personaje se sacrifica para salvar al mundo de una organización terrorista global.Además de Pattinson, los nombres de Jacob Elordi, Jack Lowden y Callum Turner también estuvieron entre los que sonaron durante los meses de especulaciones.