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El festival musical Corona Capital 2026, que se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejará una derrama económica estimada de 758 millones 574 mil pesos en la Ciudad de México, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco CDMX).

El presidente de la Cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que esta cifra representa un incremento de 3.8% respecto a la edición de 2025, por lo que se prevé una derrama económica récord para este evento musical.

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De acuerdo con las estimaciones de la Canaco, durante los tres días del festival se espera una afluencia de 255 mil asistentes, lo que beneficiará a diversos sectores comerciales y de servicios de la capital.-----Sectores beneficiados por el festival Corona Capital 2026Entre los giros que tendrán un incremento en sus ventas se encuentran hoteles, restaurantes, bares, agencias turísticas, comercios locales, tiendas de conveniencia, servicios de entretenimiento, transporte terrestre y plataformas de movilidad y alojamiento.La Canaco CDMX prevé que la ocupación hotelera oscile entre 76.2% y 86.4%, tanto en las zonas aledañas al Autódromo Hermanos Rodríguez como en los principales corredores turísticos de la Ciudad de México.Gutiérrez Camposeco destacó que los festivales musicales de talla internacional contribuyen a posicionar a la Ciudad de México como un destino turístico y de entretenimiento, además de generar beneficios económicos para las micro, pequeñas y medianas empresas.La Canaco CDMX reiteró la importancia de impulsar este tipo de eventos para fortalecer la actividad comercial, fomentar el turismo y aprovechar la infraestructura de la capital.