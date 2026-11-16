¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que hasta el momento se han registrado 94 inconformidades durante El Buen Fin 2026, todas atendidas a favor de los consumidores. Durante la conferencia mañanera del 16 de noviembre, que fue presidida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Escalante destacó que se han brindado 6 mil 206 asesorías desde el inicio de la campaña, que comenzó el viernes y concluirá el martes 17 de noviembre.

El funcionario indicó que Profeco ha implementado diversas acciones para orientar y defender a los consumidores, en un contexto donde se presentan descuentos y promociones en la mayoría de los comercios participantes. Mencionó que la Profeco ha dispuesto de 69 módulos en todo el país, localizados en centros comerciales y áreas de alta afluencia, además de contar con 94 brigadas compuestas por aproximadamente mil 300 colaboradores que se encuetran operando plenamente para atender cualquier situación relacionada con el evento.

Escalante reafirmó el compromiso de Profeco de continuar vigilando las ofertas y promociones de El Buen Fin, y anunció que posteriormente se ofrecerá un informe detallado sobre los resultados de esta actividad. Hasta ahora, la respuesta por parte de los consumidores y la participación de los establecimientos en esta edición ha sido notable, reflejando un interés significativo por aprovechar las oportunidades de ahorro que ofrecen diversas marcas y comercios.