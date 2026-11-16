Josh Allen impulsa a Bills
Tiene su mejor inicio de temporada en 35 años; Jets pierde a Smith
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EAST RUTHERFORD.- Josh Allen corrió para dos touchdowns y lanzó un pase de anotación a DJ Moore, y los Bills de Buffalo presumen su mejor inicio en 35 años después de que se despegaron el domingo para una victoria de 31-12 ante los Jets de Nueva York.
James Cook tuvo una carrera de touchdown de 74 yardas en el cuarto cuarto que ayudó a sentenciar el triunfo y dejó a los Bills con marca de 8-1 por primera vez desde 1991, cuando comenzaron 10-1 rumbo a su segunda aparición consecutiva en el Super Bowl.
El quarterback de los Jets, Geno Smith, salió por una lesión en el tobillo en el tercer cuarto después de perderse una serie mientras lo evaluaban por una lesión en la cabeza al final de la primera mitad. El novato Cade Klubnik debutó en la NFL al entrar como reemplazo.
Los Jets (2-8) apenas lograron cuatro goles de campo de Jason Sanders mientras sufrían su quinta derrota consecutiva.
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Joe Brady, con el mejor arranque de un entrenador de los Bills en su primera temporada, se unió a Jim Caldwell (7-0, Colts, 2009) y Herman Edwards (5-0, Jets, 2001) como los únicos entrenadores de la NFL en ganar sus primeros cinco partidos como visitantes en su primera temporada.
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