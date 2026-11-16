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Mujer es ultimada a balazos en Los Vergeles

Vecinos alertaron a las autoridades cuando escucharon las detonaciones

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Mujer es ultimada a balazos en Los Vergeles
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      Una mujer fue asesinada a balazos dentro de un domicilio de la colonia Los Vergeles, al norte de la ciudad, por ahora no hay pistas de los responsables aunque el hecho ya es indagado por la Policía de Investigación.

      Fue alrededor de las diez de la noche de este domingo que se reportó que había una mujer sin vida dentro de una casa ubicada en la calle Vergel Tangamanga, al norte de la ciudad.

      Agentes de la Policía Municipal capitalina se dirigieron al lugar para verificar el reporte, percatándose que la mujer había sido ultimada a tiros dentro de la casa, por lo que se procedió a acordonar la entrada para que las demás autoridades iniciaran las diligencias.

      Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado los balazos pero no refirieron mayores pistas y posteriormente se percataron que una mujer había sido ultimada dentro de la vivienda.

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      Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron una inspección en busca de indicios del caso y el cuerpo fue enviado ante el Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

      La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició la carpeta de investigación sobre el caso bajo el protocolo de feminicidio hasta dar con el responsable del asesinato de la mujer.

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