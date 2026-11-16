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Chiefs propinan paliza a Falcons

Mahomes lanza 5 pases de TD, incluido uno al recién fichado Josh Downs

Por AP

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Chiefs propinan paliza a Falcons
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      ATLANTA.- Patrick Mahomes lanzó cinco pases de touchdown, incluido uno al recién adquirido Josh Downs y dos al novato Emmett Johnson, y los Chiefs de Kansas City vencieron el domingo 35-13 a los atribulados Falcons de Atlanta para colocarse empatados en el primer lugar de la AFC Oeste.

      Los Chiefs (7-2) se apoyaron en Johnson como corredor después de descartar a Kenneth Walker el sábado debido a una lesión en la ingle. Johnson tuvo 22 acarreos para 101 yardas y seis recepciones de 70 yardas y dos touchdowns en su primer juego como titular

      Con este resultado los Chiefs ahora están empatados en el primer lugar con Denver, que tuvo semana de descanso.

      Mahomes completó 22 de 35 pases para 348 yardas para mantener en marcha a una ofensiva diezmada. Cyrus Allen y Andrew Armstrong lograron cada uno su primera recepción de touchdown en la NFL.

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      Walker no fue el único ausente en la ofensiva de los Chiefs. El ala cerrada Travis Kelce agravó una lesión en el tobillo derecho en una recepción de 23 yardas durante la primera serie de touchdown de Kansas City. Kelce se perdió la mayor parte de la primera mitad y terminó con dos recepciones para 30 yardas. El ala cerrada Jared Wiley fue descartado por una lesión en el tobillo en el primer cuarto y el guardia derecho Trey Smith (conmoción cerebral) también salió en la primera mitad.

      Los Falcons (3-7) han perdido tres seguidos y cinco de seis. Atlanta no consiguió un primer down en sus primeras cuatro posesiones.

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