Joven pierde la vida en choque carretero

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CIUDAD VALLES.- Un joven de 28 años de edad perdió la vida y un adulto mayor resultó lesionado en un accidente automovilístico que ocurrió sobre la carretera libre Valles-Rioverde.

Fue este domingo, poco antes de las 7 de la mañana, cuando se suscitó el percance, en el kilómetro 16 de la carretera federal número 70, cerca del lugar conocido como El Mirador, donde falleció Uriel Torres Reséndiz, vecino del ejido Los Otates, del municipio de Aquismón.

El muchacho manejaba una camioneta tipo SUV, marca Ford Escape, gris, y se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia el ejido donde vivía.

Sin embargo, en el trayecto, presuntamente invadió el carril contrario y chocó de frente contra una camioneta Ford F-150 blanca, con redilas, conducida por Alberto Martínez Pozos, de 63 años, vecino del ejido El Sauz, municipio de Aquismón.

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Luego de que el accidente fuera reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, arribaron al lugar los paramédicos de la Cruz Roja, quienes constataron que Uriel ya había fallecido.

Mientras que Alberto tenía un golpe en la cabeza, pero no quiso ser llevado a un hospital, por lo que sus familiares lo trasladarían por sus propios medios.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de retirar el cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Legal.

La carretera permaneció cerrada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.