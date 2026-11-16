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La Parroquia, mucho más que un restaurante

Los descendientes de los fundadores narran anécdotas del punto de reunión

Por Martín Rodríguez

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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La Parroquia, mucho más que un restaurante
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      Ha pasado un año y medio siglo desde que don Beto Iwadare y don Jacobo Payán Latuff iniciaron un experimento que ahora es un emporio de la industria restaurantera: La Parroquia en donde comenzaron a cocinar y hacer cocinar. Emprendieron el negocio en la Plaza de los Fundadores y ahora dos de sus descendientes, Jacobo Payán Espinoza y Midori Iwadare, cuentan historias de ese 50 más uno.

      El sitio ya muy conocido cuenta historias de negocios, conciliaciones y reconciliaciones, de compositores que en una servilleta armaron sus canciones y hasta del proceso de venta de un banco que formó parte de toda una historia del siglo XX.

      Ambos coinciden en que el restaurante de Fundadores permitió generar otros proyectos que persisten y ya forman parte de los referentes históricos de la industria restaurantera local.

      COCINA TRADICIONAL

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      Midori Iwadare afirma que si el Papa León XIV visita San Luis Potosí, se le va a invitar. Precisa que ella era muy pequeña cuando su abuelo Norberto Iwadare la llevaba al restaurante, en el que hay clientes con su mesa reservada para todos los días "y son parte del inventario" como el señor de la imprenta, Othón Terrazas y otros personajes que han contado parte del anecdotario.

      El año pasado, cuando ganaron el premio Dionisio de Canirac, atrajeron a una cocinera que les enseñó la comida tradicional. Para ella, lo único imposible es elaborar el zacahuil, porque requiere de mucho espacio y características muy peculiares.

      Jacobo Payán Espinoza, por su parte, explica que el restaurante ha sido escenario hasta de la planeación de estrategias de futbol, otros han firmado contratos de asociación mercantil, hay quienes encabezaron la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e hicieron del restaurante una extensión de su trabajo, o en su caso algunas sociedades mercantiles como las de instituciones bancarias técnicamente desarrollaron sesiones o en su caso concretaron algunos procesos de negociaciones como ocurrió con el Banco del Centro y su transición a lo que hoy es Banorte.

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