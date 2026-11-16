Francia amarra el liderato y avanza

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Con más oficio que brillantez, la selección de Francia derrotó 2-1 a Turquía para asegurar el primer lugar de su grupo y clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones, resultado favorecido por la caída de Italia ante Bélgica en Bruselas. El equipo dirigido por Zinedine Zidane asumió el control del balón desde el silbatazo inicial, pero se estrelló durante toda la primera mitad contra una destacada actuación del guardameta Berke Özer, quien frustró reiteradamente los intentos de Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Michael Olise. En el arco contrario, Mike Maignan salvó a los galos en un mano a mano frente a Deniz Gül, jugada en la que resultó lesionado y tuvo que ser sustituido al descanso.

La resistencia otomana cedió al arranque del complemento. Al minuto 49, en un tiro de esquina cobrado por Rayan Cherki y peinado por Adrien Rabiot, el defensor Emirhan Topçu envió el balón a su propia meta en su intento por anticipar a Barcola. Turquía respondió de inmediato mediante Arda Güler —único generador de peligro en el esquema de Sergen Yalçin—, pero el VAR invalidó el empate por un fuera de juego previo de Baris Yilmaz.

El partido ganó vértigo en el tramo final y Eli Junior Kroupi pareció sentenciarlo al 80´ tras asociarse con Cherki. No obstante, Francia terminó contra las cuerdas luego de que Abdulkerim Bardakçi descontara de cabeza al 90´ tras un córner ejecutado por Güler. Con este triunfo, los franceses cumplen con el objetivo de avanzar como líderes, mientras que Turquía consuma su descenso a la Liga B como la primera selección desde Islandia (hace cinco años) en perder sus seis compromisos de fase de grupos en la Liga A.