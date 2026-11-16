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En ataque a una vivienda, capturan a seis maleantes

Les incautaron armas y droga en el operativo realizado en la colonia Julián Carrillo

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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En ataque a una vivienda, capturan a seis maleantes
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      Luego de que "rafaguearan" una vivienda en la colonia Julián Carrillo, seis presuntos delincuentes fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que implementaron un operativo en la zona, les incautaron armas y droga para ser puestos a disposición de las autoridades respectivas.

      De acuerdo a informes de la corporación, los hechos se reportaron en la calle Nicolás Romero, en donde varios individuo armados dispararon en contra la fachada de una vivienda y debido a ello se montó el dispositivo en el lugar.

      En las labores de inteligencia de varias corporaciones, los agentes pudieron detener a seis individuos que presuntamente participaron en el ataque a la vivienda, a quienes se les aseguraron dos armas de fuego largas y diversas dosis de drogas.

      Tras estas acciones, los elementos detectaron otro inmueble en el que posiblemente se almacenan drogas, por lo que el lugar permanece bajo resguardo, mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes para solicitar una orden de cateo.

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      Las seis personas detenidas, así como las armas aseguradas, y múltiples dosis de sustancias ilíctias, serán puestas a disposición de la autoridad investigadora competente para las diligencias correspondientes.

      De acuerdo a información preliminar, los detenidos estarían relacionadas con los últimos hechos de violencia ocurridos en la colonia Santa Fe, aunque serán las autoridades correspondientes quiénes determinen su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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