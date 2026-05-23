Buscan al dueño de crematorio en Cd. Juárez

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Ciudad Juárez, Chih.- El propietario del crematorio Plenitud, José Luis "N" fue declarado oficialmente prófugo de la justicia, luego de que presuntamente obtuvo su libertad por decisión judicial, informó el colectivo "Memoria, Dignidad y Justicia 386", conformado por familiares afectados por el hallazgo de 386 cuerpos en estado de descomposición dentro del inmueble.

El propietario del crematorio Plenitud no compareció a la audiencia judicial celebrada la mañana de ayer, relacionada con el proceso penal que enfrenta, por lo que el juez determinó declararlo sustraído de la acción de la justicia, por lo que la Fiscalía General del Estado deberá realizar los trámites para obtener una orden de aprehensión en su contra.

Los abogados del imputado reconocieron que la notificación fue realizada conforme al procedimiento legal, por lo que no existía argumento para justificar la ausencia de su cliente.

Por su parte, la organización acusó al juez Luis Eduardo Rivas Martínez de haber permitido la liberación del empresario, dándole la oportunidad de esconderse y evadir la acción de la justicia en uno de los casos más indignantes registrados en Ciudad Juárez.

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"El juez corrupto y vendido Luis Eduardo Rivas Martínez lo dejó en libertad, dándole así la oportunidad de esconderse (...) El caso del crematorio Plenitud NO debe quedar en el olvido, se debe grabar en la memoria colectiva de todos los juarenses y de todos los mexicanos como un testimonio de omisión, impunidad, corrupción y falta de justicia", señaló un comunicado de la agrupación.

El próximo 27 de junio se cumplirá un año del hallazgo de los 386 cuerpos apilados sin incinerar en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, donde a los familiares se les entregó tierra o arena en lugar de los restos incinerados de sus seres queridos y desde entonces han alzado la voz para exigir justicia.