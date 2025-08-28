Hoy, festejo de los adultos mayores

Matehuala.- Rosa Alvarado coordinadora del Club Ocaso Feliz de adultos mayores, dio a conocer que con motivo del día del abuelo o del adulto mayor, llevarán a cabo un festejo especial para todas las personas de la tercera edad este jueves en la Plaza de Armas a las cinco de la tarde.

Mencionó que como cada año, se festejará al adulto mayor el 28 de agosto, fecha en la que en México se celebra a las personas de la tercera edad, y en este evento se tendrán la participación de varios grupos culturales, así como una convivencia entre los adultos mayores y varias sorpresas, por lo que invita a los señores y señoras de la tercera edad, si requieren ayuda que los lleven sus hijos o nietos para que pasen una tarde agradable.

En la Plaza de Armas van a contar con el ballet folclórico Temachtiani, el grupo de danza folclórica Algarabía Mexicana, el grupo de danzón Lindo Altiplano, y la pareja de danzón de los Pies al Corazón de Rosy Chiw y Julián López, será una tarde muy agradable en la que los asistentes disfrutaran este tipo de bailes.

Comentó que este evento para los adultos mayores tiene muchos años que lo realizan y solo se suspendió durante la pandemia, para proteger a los adultos mayores, por lo que invita a la población a llevar a sus abuelitos este 28 de agosto a la Plaza de Armas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí