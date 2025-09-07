Cae almirante huachicolero

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por su presunta implicación con el huachicol fiscal.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Farías Laguna fue detenido el pasado martes.

En una escueta ficha que omite la autoridad que llevó a cabo la detención, la hora y el lugar, se reporta que al momento de ser aprehendido el vicealmirante portaba un pantalón azul marino, camisa con franjas color blancas y azules, zapatos color café y que mide 1.85 metros aproximadamente, cabello oscuro y tez blanca.

Sin embargo, fuentes federales confirmaron que Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido junto con cinco hombres y dos mujeres, mismos que fueron ingresados al penal de máxima seguridad del Altiplano y de Hermosillo, respectivamente.

En enero de 2024, el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Manuel Roberto Farías Laguna, hijo de la cuñada del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, asumió comandante de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

Asimismo, se desempeñó como secretario particular del titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, donde se le acusó de operar una red de nepotismo, tráfico de influencias y corrupción en la Semar en conjunto con sus hermanos.

Presa mayor

En enero de 2024, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna juró cumplir leal y patrióticamente el cargo de Comandante de la Décima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, así como guardar y hacer guardar la Constitución.

Sin embargo, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está hoy preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el tráfico ilegal de combustible.

Se trata del servidor público de más alto rango detenido hasta el momento por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su cruzada contra el huachicol fiscal.

Manuel Roberto Farías Laguna tuvo un vertiginoso ascenso en la Secretaría de Marina (Semar), junto con su hermano Fernando Farías Laguna, quienes en el sexenio pasado fueron señalados de encabezar una red de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias.

Ambos son hijos de la cuñada del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, a quien el expresidente López Obrador definió como una persona “honesta, íntegra…un hombre recto, íntegro y honesto”.

Pie de foto:

Incautado. El Challenge Procyon fue el buque petrolero decomisado en Tampico.