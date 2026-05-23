Cae barda en la CDMX; hay 4 heridos

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Ciudad de México.- El desplome de una fachada en una obra ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, tres de las cuales requirieron traslado hospitalario, además de daños en vehículos que se encontraban en la zona.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en Allende 74, casi esquina con Juan Álvarez, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde parte de la estructura colapsó y cayó sobre una unidad de transporte público y vehículos.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), entre los lesionados se encuentran dos trabajadores que fueron trasladados a un hospital privado para su atención médica. Además de un menor de edad que viajaba dentro del microbús afectado, quien fue llevado al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE, a petición de su madre. Una cuarta persona decidió acudir por sus propios medios a recibir atención médica.

En el sitio fueron colocados sellos de clausura por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea). La circulación en la zona permaneció parcialmente afectada mientras continuaron las maniobras para el retiro de escombros y la inspección del inmueble siniestrado.

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