Cae líder de transportistas en Morelos
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Cuernavaca, Morelos.- Mauro Rivera de la Cruz, líder transportista de la zona oriente de Morelos e integrante de la Comisión de Modernización del Transporte, fue detenido la mañana del viernes por autoridades federales en el aeropuerto de la Ciudad de México, como parte del Operativo Enjambre.
Apenas el pasado 13 de mayo, Rivera de la Cruz tomó protesta como integrante del organismo encargado de mejorar la calidad del servicio público en Morelos, tras una jornada de protestas y bloqueos de transportistas que paralizaron la ciudad de Cuernavaca y obligaron a la gobernadora Margarita González Saravia a autorizar un incremento al pasaje de 10 a 13 pesos, a partir del próximo 1 de julio.
Con la detención de Mauro Rivera de la Cruz se llevan ejecutadas siete de las 10 órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) contra autoridades municipales, así como exedil y políticos del PAN, MC y Morena.
Una de las órdenes de aprehensión es contra el edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, actualmente prófugo de la justicia.
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Con la detención de Mauro Rivera de la Cruz, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se abren preguntas sobre los filtros aplicados por las autoridades para integrar a representantes del transporte en espacios oficiales de decisión.
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