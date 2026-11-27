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Un Tribunal Colegiado confirmó que la orden de aprehensión que se giró contra el actor Vadhir Derbez, por el delito de violación, tiene deficiencias y no cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Por lo que, magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificaron el amparo que un juez concedió al hijo del también actor Eugenio Derbez, para evitar ser detenido por las acusaciones que una víctima realizó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Por unanimidad de votos, José Rogelio Alanís García, Eduardo Sebastián Moscoso López y una secretaria en funciones de magistrada, estimaron correcta la decisión del juez que amparó a Vadhir Derbez en el sentido de que no se cumplen los requisitos establecidos para ser llevado a proceso mediante la detención.El magistrado José Rogelio Alanís García consideró que la orden de aprehensión no cuenta con el estándar probatorio suficiente y tampoco cumple con los requisitos establecidos en la ley.Por ejemplo, señaló, "uno de los elementos que se necesitan, tal vez sea el principal, tiene que ver con que el quejoso no fue encontrado en los tres domicilios en los cuales se pretendió buscarlo. El Ministerio Público refirió que tuvo conocimiento de estos tres domicilios con base en una consulta en plataforma México"."Uno de los tres tenía datos incompletos y esenciales para su identificación como es el número. Se requiere de un estándar importante para establecer la necesidad de cautela ", señaló el magistrado.Asimismo, consideró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no cumplió la carga que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales."La Fiscalía puede continuar sus investigaciones. Pedir otros medios de conducción al proceso o también realizar investigaciones para poder acreditar o establecer de mejor manera más adelante esta necesidad de cautela. Sin embargo, hasta este momento y para la orden que se pidió no se cuenta con ese requisito".Alanís García, magistrado, también afirmó que en la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, "también se hace referencia a que el quejoso, por su profesión viajaría con frecuencia al extranjero o porque hay incluso haya un programa de televisión en el cual se diga que esta persona y su familia, pues viajan o se encuentran en otros países con frecuencia. Además, el hecho de salir del país no significa necesariamente que se estén ante el máximo nivel de cautela para emitir la orden de aprehensión máxime que tenemos el derecho fundamental de libertad de tránsito y tampoco se observa un peligro para la víctima en ese sentido".De igual forma, refirió que "una contratación laboral en el extranjero para que venga a la Ciudad de México al lugar específico, después la presentación de la víctima en ese lugar y después como esta persona habría, se había acercado a ella, la habría llevado a unos camerinos donde había otras personas y que esas personas se salieron y después habrían acontecido los hechos, como se puede ver son varios momentos, varios tiempos, varios lugares y varias conductas diferentes que terminan llevando a estos hechos y lo que en su caso habrían referido la víctima, por tanto, de cierta manera muy escueta que en ella se establecen las circunstancias de momento, lugar y ocasión, pues no es suficiente para estar bien claro que fue exactamente lo que dijo más cuando lo había referido primero en idioma extranjero/ implicaban que sí se requería una intervención más asertiva por parte de la fiscalía".