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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno y a la justicia de España aplicar el tratado de extradición con México en el caso de la expresentadora de televisión Inés Gómez Mont, para evitar que los delitos que se le atribuyen queden impunes.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la Mandataria reprochó a Estados Unidos por haber deportado a la exconductora a España, a pesar de que México había solicitado su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025.

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"Pedirle al gobierno español y a la justicia española que aplique el tratado de extradición, porque es muy relevante por la impunidad que representa", expresó Sheinbaum.La Presidenta insistió en acusar a Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga de presuntamente lavar dinero mediante empresas que emitían facturas falsas para facilitar la evasión de impuestos.Al señalarle si hay reciprocidad con Estados Unidos ante los casos de Inés Gómez Mont y Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro", refirió que "es caso por caso" y "tiene que hacerse una evaluación de qué le conviene a México"."Es obligación nuestra decir, como en el caso de Inés Gómez Mont, que no fue enviada a México, como debería de haber procedido dado que se tienen todas las pruebas de lavado de dinero, porque eso fue, lavado de dinero, a través de facturas falsas, decir que no hubo reciprocidad", indicó."Sobre el caso de 'El Chapo Isidro', o cualquier otro delincuente, su extradición depende de una evaluación que haga el gabinete de seguridad, en donde participa también la fiscalía, más allá de si es un asunto de 'ya no te voy a enviar extradiciones porque tú no me envías a quienes pedimos', porque a lo mejor le conviene al país hacerlo por razones de seguridad o por otras razones".