Selección Mexicana Sub-17 se enfrenta a Venezuela
El técnico Jürgen Castañeda enfatiza la importancia de evitar la confianza excesiva en el próximo partido.
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La Selección Mexicana Sub-17 ha conseguido dos victorias en el Mundial de Qatar y hoy buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto frente a Venezuela.
El Tricolor no sólo busca una victoria, sino también quedarse con el liderato y enfrentar a uno de los mejores terceros lugares o a un segundo lugar.
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Alan Hernández, futbolista del León y lateral derecho del combinado nacional, habló en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes y destacó la unión del equipo y la confianza que han adquirido después de las victorias sobre Rumania y Camerún.
"El equipo está muy unido y esperanzado de que nuestro futbol nos alcance para ser primeros de grupo", declaró el futbolista.
Los juveniles saben que los rivales en este tipo de torneos no son sencillos, y que cualquier selección puede representar un desafío. Por ello, no subestiman a ningún adversario. El técnico del Tricolor, Jürgen Castañeda, también les pide evitar el exceso de confianza y mantener la calma en cada compromiso.
"El profe nos ha dicho que mantengamos la calma y no apresurarnos", agregó.
México cuenta con dos títulos en esta categoría (Perú 2005 y México 2011). Sin embargo, esta generación no se deja presionar por los antecedentes, ya que se concentra en su propio camino.
"Nos enfocamos en nuestro futbol y en cada partido dejaremos nuestra huella en el camino. Veo una gran camada de futbolistas muy buenos, que después se pueden consolidar en sus equipos", finalizó Hernández.
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