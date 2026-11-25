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Este miércoles 25 de noviembre se conmemora a nivel global el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también conocido como 25N, una jornada dedicada a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas.

Esta iniciativa fue establecida en diciembre de 1999, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU. Este organismo define la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico pata la mujer".

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El motivo por el cual se eligió esta fecha fue por el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas dominicanas conocidas como "Las Mariposas" que fallecieron el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.-----Día Naranja: ¿qué es y por qué se conmemora?En México y algunos países de Latinoamérica, esta fecha se conmemora el 25 de cada mes, dándole el nombre de Día Naranja. La fecha fue establecida para generar conciencia, prevenir y actuar contra la erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de actividades y acciones simbólicas.Además, cada año en esta fecha, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanza la campaña "ÚNETE", una iniciativa celebrada desde 2008 que abarca un total de 16 días de activismo contra la violencia de género, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.Esta campaña, administrada por ONU Mujeres, insta a los gobiernos, a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres, a las juventudes, al sector privado, a los medios de comunicación y al sistema de las Naciones Unidas a unir fuerzas para hacer frente a la violencia contra las mujeres.Este año, la campaña se centrará en garantizar el acceso a la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad de la violencia contra la mujer. El lema de este 2026 es "alza la voz, cree a las sobrevivientes, exige justicia".Con ello, la campaña busca que las sobrevivientes a cualquier tipo de violencia alcen la voz y denuncien sin temor a ser señaladas, defiende el derecho de las víctimas a vivir seguras y acceder a la justicia, y pide a los gobiernos que se refuercen las leyes y se financien servicios de apoyo a las mujeres.Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó el compromiso del sector salud en la protección de las sobrevivientes y su acceso a una respuesta integral, promoviendo atención clínica y apoyo de primera línea.-----¿Por qué se utiliza el color naranja?El color insignia de esta campaña es el naranja, un tono vibrante y optimista que representa un futuro más libre y justo, sin violencia contra las mujeres y niñas. Para participar en esta jornada de concientización y movilización social, puedes realizar alguna de estas acciones simbólicas:Portar prendas o listones de color naranja.Iluminar espacios públicos.Difundir información y promover entornos libres de violencia física, psicológica, económica o digital.-----ONU llama a garantizar el acceso a la justicia y protecciónSegún con datos de ONU Mujeres, la violencia de género afecta a una de cada tres mujeres y niñas en todo el mundo, lo que representa aproximadamente 840 millones de personas.De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres, en 2025, 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente por su pareja o un miembro de su familia, lo que equivale a un promedio de 5 víctimas cada hora o 129 al día, siendo África el continente con la tasa más alta de víctimas por feminicidio.En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del INEGI, indica que 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.De acuerdo con la ONU, el acceso a la justicia debe comprender una posibilidad real, oportuna, efectiva, segura y no discriminatoria de recurrir a mecanismos judiciales y administrativos para que las sobrevivientes de violencia obtengan protección, verdad, reparación integral y garantías de no repetición frente a violaciones de derechos humanos.Además de remover barreras estructurales que impiden el ejercicio de las mujeres en condiciones de igualdad, este avance implica tener "servicios accesibles, asesoría jurídica gratuita, órdenes de protección efectivas y unidades especializadas que investiguen con debida diligencia reforzada y perspectiva de género".