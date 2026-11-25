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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- "Queremos exportar más a China, por un lado, y por otro lado también encontrar los puntos de encuentro para llevar una relación comercial y de otras áreas, como el científico tecnológico, salud y otros temas con China", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a los objetivos de su reciente visita al país asiático.

La mandataria federal señaló que su participación en el foro APEC 2026 y las actividades que realizó en China tuvieron como propósito fortalecer la presencia de México en el escenario internacional, ampliar las oportunidades comerciales y explorar nuevas áreas de cooperación bilateral.

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En Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que también buscó transmitir la transformación que vive México, así como los principios de austeridad republicana, honestidad y un gobierno al servicio del pueblo."Lo que tratamos de transmitir en el viaje es el proceso que está viviendo México. Lo que significa la austeridad republicana, la honestidad y el amor al pueblo de México", expresó.La Presidenta destacó que la visita permitió dar a conocer al país ante la comunidad internacional y consideró que México tuvo una buena representación. Incluso hizo referencia a la repercusión que tuvo su llegada en medios de comunicación y redes sociales chinas, donde circularon videos de ciudadanos que seguían sus actividades y su discurso en el foro.Por otra parte, explicó que su esposo, Jesús María Tarriba, no la acompañó durante esta visita porque continúa con sus actividades laborales en el Banco de México."Mi esposo trabaja. Como saben, él trabaja en el Banco de México, va todos los días a trabajar y pues está trabajando, por eso no me acompañó", comentó.