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Jornaleros agrícolas provenientes principalmente de Chihuahua, entre ellos menores de edad, eran sometidos a extensas jornadas de trabajo en campos de cultivo de papa en el municipio de Galeana, donde autoridades estatales rescataron a 79 personas.

Fiscalía investiga condiciones y detenciones en Galeana

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, informó que las investigaciones apuntan a un posible caso de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que permanecían los trabajadores.

"La explotación laboral se refiere básicamente a las condiciones infrahumanas en que se encontraban trabajando y los excesos de las jornadas laborales", expresó.

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Según información extraoficial en poder de la Fiscalía, los jornaleros percibían mil 500 pesos semanales, de los cuales debían pagar 400 pesos por concepto de alimentación y hospedaje.

Flores explicó que, aparentemente, los trabajadores se trasladaron voluntariamente desde Chihuahua a Nuevo León como parte de los ciclos de producción agrícola.

El operativo, efectuado en la localidad Catarino Rodríguez, permitió rescatar a 35 mujeres, 10 hombres, 16 adolescentes, 11 niños y siete niñas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas.

Actualmente, 16 personas son sometidas a estudios médicos ante posibles padecimientos relacionados con las condiciones en las que permanecían.

El fiscal confirmó la detención de tres personas, una mediante una orden de aprehensión por trata de personas y otras dos por posesión de droga.

Paralelamente, la dependencia investiga el fallecimiento de una adolescente rarámuri de 16 años, cuya causa de muerte permanece indeterminada.

Flores precisó que se trata de dos carpetas de investigación distintas y que, hasta el momento, no existen indicios de que la muerte de la menor haya sido violenta.

Detención y antecedentes del presunto responsable

Jesús Martín "N", de 33 años, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, tras el rescate de 79 personas en el municipio de Galeana, al sur de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el hombre fue capturado el 24 de noviembre en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey, e internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.

De acuerdo con las investigaciones, en agosto pasado el imputado presuntamente trasladó a una adolescente de 17 años, junto con mujeres, hombres y menores de edad pertenecientes al pueblo rarámuri, para realizar labores agrícolas en el ejido El Potosí.

La adolescente era sometida a jornadas superiores a las establecidas en la Ley Federal del Trabajo y carecía de seguridad social, circunstancias que, según la Fiscalía, pusieron en riesgo su integridad física.

En conferencia de prensa, el fiscal general de Justicia, Javier Flores, reveló que los trabajadores se dedicaban a la recolección de papa y permanecían en condiciones de hacinamiento e insalubridad.