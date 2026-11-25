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Cuando el Sol comienza a ocultarse, Guasave también empieza a apagar su vida. Las calles se vacían, los comercios bajan sus cortinas y la circulación de vehículos disminuye hasta convertir las principales avenidas de la cabecera municipal en espacios prácticamente desiertos.

Han transcurrido cuatro días desde la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", señalado como líder del Cártel de Guasave, y las noches en esta localidad del norte de Sinaloa son de toque de queda.

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Elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Policía Estatal realizan patrullajes sobre calles en las que se observa un movimiento casi nulo en una ciudad que, hasta hace unos días, mantenía sus actividades cotidianas sin mayores sobresaltos durante la noche.El silencio comienza a apoderarse de Guasave conforme avanza la tarde. Los pocos vehículos que circulan lo hacen por avenidas que, a otras horas, mantienen un movimiento constante de personas que salen a trabajar, realizan compras o buscan algún lugar para cenar.En Guasave, vecinos, bajo condición de anonimato, relatan que no estaban acostumbrados a vivir episodios de balaceras como los registrados el viernes pasado, cuando elementos del Ejército y de la Guardia Nacional desplegaron la operación denominada Centella.Desde entonces, la tranquilidad de la localidad quedó alterada.La captura de "El Chapo Isidro" marcó un antes y un después en la rutina de los habitantes, quienes ahora procuran permanecer en casa una vez que concluyen sus actividades laborales.Entre las siete y las ocho de la noche comienza el repliegue. Los trabajadores salen de sus centros de trabajo y se dirigen directamente a sus hogares. La prioridad es llegar antes de que oscurezca por completo y evitar permanecer en la calle más tiempo del necesario.Después de esa hora, la ciudad adquiere otra fisonomía.Las avenidas lucen despejadas y los establecimientos que permanecen abiertos atienden a una clientela reducida. La vida nocturna, que habitualmente representa una oportunidad para convivir, salir a cenar o realizar compras, prácticamente desapareció.Los pocos comercios y tiendas de conveniencia que retomaron sus actividades lo hacen con precaución. Sus responsables han comenzado a organizarse y a establecer horarios limitados de servicio, ante el temor de que la violencia vuelva a desatarse.La incertidumbre está presente entre comerciantes y vecinos. Nadie sabe con certeza qué puede ocurrir en los próximos días ni si los enfrentamientos registrados durante el operativo federal volverán a repetirse.El recuerdo de lo sucedido el viernes permanece fresco entre quienes presenciaron o escucharon los acontecimientos.Por eso, aunque algunos establecimientos han comenzado a levantar nuevamente sus cortinas, la actividad comercial aún está lejos de recuperar su ritmo habitual.En el primer cuadro de la ciudad es posible encontrar algunos negocios abiertos. Allí, de manera discreta, algunas familias deciden salir a cenar y aprovechar los pocos lugares que dan servicio en la noche.Sin embargo, las salidas son breves y están condicionadas por los horarios de los establecimientos. No se trata de recuperar de golpe la normalidad, sino de intentar mantener algunas actividades cotidianas en medio de la preocupación.Los habitantes observan con inquietud lo que sucede a su alrededor. Para algunos, la captura del presunto líder criminal representa el comienzo de una etapa de incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el norte de Sinaloa.Incluso hay quienes recuerdan que en el tiempo en que "El Chapo Isidro" mantenía su presencia en la región percibían una mayor tranquilidad en Guasave.Es una percepción que contrasta con el escenario actual, en el que las familias prefieren no salir de casa y los negocios reducen sus horarios para evitar exponerse a nuevos episodios de violencia.La preocupación también alcanza a quienes dependen de la actividad nocturna para trabajar. Restaurantes, tiendas y otros establecimientos enfrentan una jornada distinta, marcada por la necesidad de cerrar temprano y esperar a que las condiciones de seguridad mejoren.Mientras tanto, la ciudad intenta conservar la normalidad.Con la cercanía de las celebraciones de fin de año, algunas empresas de Guasave comenzaron a organizar sus festejos para los trabajadores. Es el caso de un hotel ubicado en el centro de la ciudad, que en la noche del lunes realizó una posada para su personal.La reunión se desarrolló en medio del silencio que cubre las calles. Adentro, los empleados participaron en una celebración anticipada de fin de año, mientras afuera el movimiento era escaso y la ciudad parecía detenida.La escena representa uno de los contrastes de estos días: mientras algunas actividades buscan continuar y conservar las tradiciones de la temporada, la vida pública de Guasave permanece condicionada por el temor a que la violencia regrese.