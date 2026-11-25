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William Levy se derritió de amor al estar junto a su hija Kailey Alexandra, la joven de 16 años tuvo su primer encuentro con los medios para hablar del estreno de la película "Bajo un fuego", cinta en la que actuará con su papá.

Kailey, hija del actor cubano y de Elizabeth Gutiérrez, apareció del brazo de su famoso padre, con quien caminó en la alfombra roja, a su paso habló de lo que significa este momento en el que inicia de manera formal su camino artístico.

"Me siento muy bien, estoy muy emocionada, espero que les guste, estoy muy feliz con cómo quedó la película y estoy muy agradecida", expresó ante la mirada de amor y admiración de su papá.

William está muy orgulloso de estos primeros pasos de su hija como actriz, quien desde niña mostró aptitudes y expresó que quería actuar, sin embargo, prefirieron que fuera hasta los 15 años que se diera el acercamiento con este mundo para que su hija pudiera disfrutar de su niñez.

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"Ha sido una experiencia hermosísima en todo sentido", dijo William, quien se sinceró al decir que quedó impresionado con ver lo bien que lo hizo Kailey, que parecía que ya tenía experiencia.

"Para serte honesto me ha dejado impresionado, estoy tan orgulloso de ella", expresó en conferencia de prensa.

Kailey Alexandra Levy, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, nació en marzo de 2010, tiene 16 años y en Instagram cuenta con un millón de seguidores, su hermano mayor se llama Christopher Alexander, y mientras él tomó el camino del beisbol, ella ha tomado el de la actuación.

"Bajo un fuego" llegará a los cines de España en diciembre de 2026.

Aunque Elizabeth Gutiérrez no acompañó a su hija Kailey, a través de un mensaje redes se mostró orgullosa.

"Mi Kailita de mi vida.. te amo mi vida.. Estoy tan orgulloso de ti mi amor.. sigue soñando a lo grande.. sigue trabajando duro pero sobre todo, sigue siendo humilde y agradecida", escribió.

Aunque los actores ya no son pareja desde hace un par de años, han aparecido juntos para apoyar los proyectos de sus hijos; William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación definitiva en abril de 2024, después de casi 20 años de relación.

La actriz confirmó el rompimiento en una entrevista con la revista "HOLA!", donde explicó que ambos habían tomado caminos distintos, para entonces llevaban alrededor de dos meses viviendo separados; la pareja había enfrentado varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de dos décadas, pero finalmente decidió terminar la relación tras acumular diferencias y heridas que no lograron superar.

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