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Antes de aprender a caminar sobre una pasarela, Jennifer Barreto dedicaba sus días a atender a familias militares afectadas por la violencia doméstica y el abuso infantil. Sin experiencia previa en el modelaje ni en los concursos de belleza, la puertorriqueña comenzó a prepararse en 2025 para una competencia que, poco más de un año después, la convertiría en Miss Universo 2026.

La representante de Puerto Rico se coronó este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, entre los gritos y las banderas de un público que celebró la sexta victoria de la isla en el certamen internacional.

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Sin embargo, su triunfo también representa un precedente para el concurso de belleza: se convirtió en la primera mujer casada y madre en obtener el título de Miss Universo, una posibilidad que hasta hace unos años estaba prohibida por el reglamento de la organización.La puertorriqueña recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, tras imponerse a otras 115 concursantes en la edición número 75 del certamen.¿Quién es Jennifer Barreto?Su nombre de nacimiento es Jennifer Abreu Mora, aunque públicamente es conocida como Jennifer Barreto o "La Barreto".Nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico, y creció entre los municipios de Isabela, San Sebastián y Aguadilla. Durante su infancia y adolescencia practicó voleibol, disciplina que mantuvo desde la primaria hasta la secundaria.A sus 27 años, la nueva Miss Universo cuenta con una licenciatura en psicología de la investigación y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico.Su formación académica también incluye estudios especializados en intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica, prevención del suicidio y evaluación de necesidades comunitarias.¿A qué se dedica Jennifer Barreto?Lejos de las cámaras y los reflectores de los concursos de belleza, desarrolló una carrera profesional vinculada a la salud mental y el servicio público.En 2021 se incorporó al Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Fort Hood, Texas, donde trabajó como educadora y colaboradora en la atención de crisis dentro de un programa de apoyo familiar.Entre sus responsabilidades se encontraban la atención a familias militares que enfrentaban situaciones de violencia doméstica y abuso infantil, así como la capacitación de personal en estrategias de prevención e intervención.Posteriormente asumió el cargo de especialista en prevención, desde el cual desarrolla programas para identificar factores de riesgo y atender las necesidades de las comunidades militares.Además, ha realizado trabajo voluntario en el Centro Médico del Ejército Carl R. Darnall y colabora con la Asociación de Diabetes Pediátrica de Puerto Rico.La nueva Miss Universo está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, originario del municipio puertorriqueño de Isabela y sargento del Ejército de Estados Unidos.Su esposo desempeña labores de apoyo logístico para la 101.ª División Aerotransportada de dicha institución.En 2019, la pareja se convirtió en padres de Penélope, su única hija. La maternidad también influyó en las decisiones profesionales de la nueva Miss Universo, quien buscó acompañamiento psicológico durante esta etapa de su vida y reorientó su vocación hacia la salud mental y el trabajo comunitario.De trabajadora social a reinaA diferencia de otras participantes que llegan a Miss Universo después de competir durante años en distintos certámenes, Jennifer Barreto comenzó su preparación en el verano de 2025 sin experiencia previa en concursos de belleza ni modelaje.El 25 de junio de 2026 representó al municipio de San Sebastián en la edición número 70 de Miss Universo Puerto Rico, realizada en el Centro de Bellas Artes Ángel O. Berríos, en Caguas.Además de imponerse entre 35 candidatas, obtuvo los reconocimientos especiales a mejor pasarela, mejor sonrisa y piel radiante.Con aquella victoria se convirtió en la primera mujer casada y la segunda madre en ganar el certamen puertorriqueño, después de Jennifer Colón, quien obtuvo el título en 2024.Cinco meses después, Barreto consiguió la corona internacional frente al público de su país.Jennifer Barreto hace historia en Miss UniversoDurante décadas, estar casada o tener hijos era motivo suficiente para que una mujer no pudiera competir en Miss Universo.Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en 1957, cuando Mary Leona Gage fue destituida como Miss Estados Unidos tras descubrirse que estaba casada y tenía dos hijos.Fue en 2022 cuando la organización de Miss Universo anunció una modificación a sus reglas para permitir la participación de mujeres casadas y madres a partir de la edición de 2023.Tres años después de que entrara en vigor esta medida, Jennifer Barreto se convirtió en la primera concursante con ambas condiciones en conquistar la corona internacional.Su victoria también terminó con una espera de 20 años para Puerto Rico, que no ganaba el certamen desde 2006, cuando Zuleyka Rivera obtuvo el título.