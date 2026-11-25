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En una época en la que los dispositivos móviles forman parte de la vida cotidiana, decidir cuándo un niño debe tener su propio celular puede convertirse en un dilema para las familias. Aunque el teléfono puede facilitar la comunicación y dar mayor independencia, también implica acceso a internet, redes sociales, videojuegos y contenidos que requieren supervisión.

De acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), no existe una edad universal para entregar el primer celular. La decisión debe considerar el desarrollo del menor, su capacidad para desenvolverse en situaciones sociales, el uso responsable de la tecnología y sus necesidades prácticas de comunicación.

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En una revisión de recomendaciones publicada por la institución, se señala que algunos niños pueden necesitar un dispositivo cuando comienzan a trasladarse solos, ingresan a la secundaria o realizan actividades fuera de casa sin sus padres. Sin embargo, tener un celular no significa que deban acceder inmediatamente a todas sus funciones o aplicaciones.La AAP también señala que, entre adolescentes consultados sobre el tema, algunos consideraron que los 12 o 13 años pueden ser una etapa adecuada para recibir su primer teléfono, principalmente cuando comienza a ser necesario para comunicarse y ganar independencia. No obstante, esta edad no representa una regla para todas las familias.Por su parte, el Child Mind Institute, organización especializada en salud mental infantil, recomienda evaluar aspectos como la responsabilidad del menor con sus pertenencias, su capacidad para respetar límites de tiempo frente a las pantallas y su comprensión de las implicaciones de utilizar un dispositivo conectado a internet.-----¿Qué deben considerar los padres antes de entregar un celular?Antes de comprar un teléfono, los especialistas recomiendan establecer reglas claras sobre su uso. Entre ellas, definir horarios, limitar el tiempo de pantalla, evitar utilizarlo durante las comidas o al hacer tareas y establecer periodos en los que el dispositivo permanezca fuera de la habitación, especialmente durante la noche.También es importante configurar controles parentales, revisar las opciones de privacidad y explicar a los niños cómo actuar frente a mensajes de desconocidos, contenidos inapropiados, ciberacoso o situaciones que les generen incomodidad.La AAP recomienda que el acceso al celular y a las redes sociales se considere por separado. Es decir, que un menor tenga un dispositivo para comunicarse con su familia no significa que deba contar automáticamente con perfiles en todas las plataformas digitales.Finalmente, los especialistas sugieren que el primer celular sea una oportunidad para enseñar hábitos digitales responsables, en lugar de convertirlo únicamente en un premio o una herramienta de entretenimiento. El acompañamiento de los padres, la comunicación y los límites acordados pueden ayudar a que los menores desarrollen una relación más saludable con la tecnología.