Campos defiende ley y lanza dardo a Sinaloa

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Chihuahua, Chih.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, defendió la ley que aprobó el Congreso estatal para que una elección se anule si en ella interviene el crimen organizado, y que no pueda competir por un cargo de elección cualquier persona con vínculos con la delincuencia.

En un video publicado en sus redes, la panista sostuvo que esta reforma no fue una ocurrencia, sino una respuesta a un problema que, aseguró, "hemos visto pasar en México", en donde hay entidades donde el narcotráfico decide quién se registra, quién compite y quién gana.

Maru Campos lanzó un dardo a Sinaloa, donde el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones en Estados Unidos por nexos con "Los Chapitos", al igual que otras nueve personas que fueron colaboradores de su administración.

De acuerdo con lo que acusó la mandataria Campos Galván, en los estados así la gente vote, "la elección ya está decidida por quien tiene las armas".

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"Chihuahua dijo: aquí no. Y lo dijimos juntos. Esa reforma la votaron a favor todas las fuerzas políticas del Congreso del estado. Todas, menos Morena", expuso. Y acusó que el oficialismo no sólo se opuso a esta ley, sino que al no alcanzar los votos para frenarla en el Congreso local buscó tumbar esta iniciativa a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).