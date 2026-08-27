Cuestiona Sheinbaum aspiraciones de Cabeza de Vaca desde el extranjero

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Luego de que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció sus aspiraciones para ser candidato a la Presidencia de México en 2030, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que "está muy difícil ser candidato y lanzar su candidatura desde otro país", en referencia a que el político vive en Texas, Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina de este jueves 27 de agosto, la Mandataria federal también cuestionó si el exgobernador puede aspirar a un cargo si las órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada siguen vigentes, pues sigue considerado prófugo de la justicia.

"Les voy a decir por qué tengo mi duda: cuando el presidente López Obrador era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, (Vicente) Fox le inventa un delito con el objetivo de que no pueda inscribirse a la presidencia de la República como candidato. No solo le quitan el fuero, sino el problema era que tenían un delito siendo responsable de un delito, no podía inscribirse como candidato", recordó.

Ayer, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que la Constitución sí le permite ser presidente de México. A través de un video de 4 minutos y 23 segundos difundido en sus redes sociales, el exmandatario tamaulipeco abordó diferentes temas.

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"Y sí, Presidenta, ya lo había pensado, la Constitución sí me permite ser presidente de mi país y ahora con más ganas, con tal de sacarlos a ustedes de una vez por todas... Y sí tenemos esperanza, somos muchos, pero muchos más la gente buena, la gente bien nacida que aspira heredar un mejor futuro a nuestros hijos y a las futuras generaciones y con esos muchos, vamos a sacar adelante a nuestro país".

En el clip, el panista afirmó que él y su familia sufren de persecución política, que le fueron fabricados delitos, "la venta de un departamento y de un cajón de estacionamiento; que no tiene nada que ver con mis encargos y que ya se aclaró y se demostró ante las autoridades", señaló.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo leyó los requisitos para ser Presidente, establecidos en el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reconoció que tener órdenes de aprehensión no es impedimento para ser candidato.

"En fin, vamos más abajo, ahí no viene en la Constitución ninguna, nada que tenga que ver con que tenga una orden de aprehensión. Ni al comenzar el periodo constitucional ´cuando el presidente solicita licencia´, nada, ahora sí, estaba yo equivocada", dijo la mandataria federal.