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Presenta CSP iniciativa contra doble nacionalidad de presidentes

Se propone modificar artículos constitucionales y la Ley de Nacionalidad para regular la renuncia a doble ciudadanía.

Por El Universal

Agosto 27, 2026 09:22 a.m.
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Presenta CSP iniciativa contra doble nacionalidad de presidentes
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para que la persona titular del Ejecutivo federal y gobernadores no tengan doble nacionalidad y garantizar el interés de la nación para frenar intereses del exterior.

      Iniciativa para prohibir doble nacionalidad en cargos ejecutivos

      En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que solo se puede tener la nacionalidad mexicana y se enviará este mismo día al Congreso porque en la Constitución no quedaba claro.

      Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, expuso la propuesta al artículo 86 de la Constitución para ser Presidente o Presidenta de la República:

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      "Se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata, y haber residido en el país al menos durante 20 años.

      Detalles de la reforma constitucional propuesta

      "Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del título cuarto de esta Constitución".

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      Alcalde mencionó que esta restricción se replica en los artículos 116 (gubernaturas) y 122 (jefatura de Gobierno) de la Constitución.

      "Se propondrá una reforma a la Ley de Nacionalidad para establecer las reglas para renunciar a la doble nacionalidad ante las autoridades mexicanas y del país del cual se sea nacional", agregó.

      Abundó que una persona debe renunciar a su doble nacionalidad si desea inscribirse como candidata.

      "Lo que estamos proponiendo es eso al Congreso de la Unión, que una vez que se inscriba- que es el momento en que desean ser presidenta presidente, o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República-, deben renunciar a otra ciudadanía si es que la tiene, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro estado o nación del mundo", declaró Sheinbaum.

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