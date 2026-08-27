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Iselle se aleja de México; calor y viento llegan a SLP

La Huasteca alcanzará hasta 39 grados y se esperan rachas de hasta 50 kilómetros

Por Redacción

Agosto 27, 2026 07:14 a.m.
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Iselle se aleja de México; calor y viento llegan a SLP
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      El ciclón postropical Iselle se mantiene al suroeste de Baja California y no representa riesgo para México, mientras San Luis Potosí tendrá este jueves una jornada calurosa y con fuertes rachas de viento.

       

      De acuerdo con Protección Civil Estatal, la Huasteca tendrá la temperatura más elevada, con hasta 39 grados, seguida de la Zona Media, donde se esperan máximas de 34 grados. En el Altiplano el termómetro llegará a 32 y en la Zona Centro a 28 grados.

       

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      El viento aumentará durante la tarde y noche, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en partes altas de la Huasteca y de alrededor de 40 km/h en el Altiplano y Zona Centro.

      Además, autoridades mantienen vigilancia sobre una zona con potencial ciclónico frente a Jalisco y Michoacán, sin que hasta el momento se reporte una afectación para San Luis Potosí.

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