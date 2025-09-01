logo pulso
Pío López Obrador pide “justicia”

Por El Universal

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Pío López Obrador pide “justicia”

Ciudad de México.- Tras ser exonerado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por la difusión de videos en los que se le observa recibir dinero en efectivo, Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, exigió justicia ante lo que consideró “un vil montaje mediático” que le causó un daño emocional, social y moral, y el cual, advirtió, no se podrá reparar solamente con una disculpa pública.

En su reaparición en redes sociales, Pío López Obrador afirmó que por la “descontextualización maliciosa” de los videos difundidos en agosto de 2020 por Carlos Loret de Mola en su noticiario en Latinus se vulneró su honorabilidad, dignidad e integridad.

Al retomar a un versículo bíblico, aseguró que con determinación y firmeza seguirá en su defensa contra estas acusaciones, pues afirmó que nunca ha cometido una falta administrativa y mucho menos delito alguno, “en pocas palabras, no soy corrupto”.

“La descontextualización maliciosa realizada por este medio de comunicación afectó mi integridad, honorabilidad y dignidad, así como también la de mis seres queridos (…) Seguiré con determinación y firmeza, porque estoy cierto que nunca he cometido una falta administrativa y mucho menos delito alguno. En pocas palabras, no soy corrupto”.

