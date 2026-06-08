Cae "El 01", generador de violencia en Sonora y Chihuahua
La captura se logró gracias a la coordinación entre fuerzas federales y autoridades de Sonora.
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El Gabinete de Seguridad reportó la detención de Hugo "N", alias "El 01", identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.
Señaló que fuerzas federales lo capturaron derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en coordinación con autoridades del gobierno de Sonora.
Según el Gabinete de Seguridad, Hugo "N" está relacionado con delitos de alto impacto y el uso de drones para realizar ataques contra grupos rivales y autoridades.
Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, afirmó el Gabinete de Seguridad federal en un mensaje en redes sociales.
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"Continuamos trabajando de manera coordinada para detener a quienes generan violencia y proteger a la población", indicó.
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