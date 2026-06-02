Casi 9 años de prisión, a sujetos con arsenal en Villa Alborada

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El juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí dictó sentencia condenatoria contra Melquiades "N", Mario "N", José "N" y Víctor "N", después de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su participación en la comisión de los delitos de portación de armas, posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravante.

Los imputados permanecerán en prisión ocho años con ocho meses, luego de que un agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, acreditara ante el juez que, Melquiades "N", Mario "N", José "N" y Víctor y/o Humberto "N" fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, en la calle Boreal, colonia Villa Alborada, municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Al momento de la detención, los acusados viajaban a bordo de un vehículo con siete armas de fuego, 27 cargadores, 782 cartuchos útiles, un pantalón táctico, una camisola táctica, dos radios y chalecos antibalas.

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Fotos: FGR

Por estos hechos, los imputados fueron vinculados a proceso y derivado de las investigaciones, se logró la referida sentencia condenatoria, la cual, contempla también el pago de una multa de 145 UMAS, correspondiendo a la cantidad de 15 mil 742 pesos 65 centavos.