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INE aprueba boleta para elecciones de 2027

Los materiales incluyen una lupa para facilitar el voto de personas con discapacidad visual y adultos mayores.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 06:15 a.m.
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INE aprueba boleta para elecciones de 2027
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      El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado, de manera unánime, el diseño y la impresión de la boleta electoral que se utilizará en las elecciones de 2027. Durante una sesión extraordinaria, también se aprobaron los modelos de otros materiales relacionados con el proceso electoral, tales como:

      • Marcadores de boletas
      • Urnas
      • Cajas de paquete electoral.

      Los consejeros electorales subrayaron que estos materiales cumplen con criterios de accesibilidad, funcionalidad, durabilidad y eficiencia en el uso del presupuesto.

      Entre las intervenciones durante la sesión, la consejera electoral Norma Irene de la Cruz enfatizó la inclusión de la lupa Fresnel, la cual está destinada a personas con discapacidad visual y a adultos mayores, asegurando que se mejore la accesibilidad durante el proceso de votación.

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      Las elecciones programadas para el 6 de junio de 2026 involucrarán la renovación de 500 diputaciones, desglosadas en:

      • 300 De mayoría relativa
      • 200 De representación proporcional,

      correspondientes a la Cámara de Diputados. Además, en 17 entidades del país se llevarán a cabo elecciones para renovar gubernaturas, así como el cambio en los Congresos estatales, alcaldías, ayuntamientos y juntas municipales.

      El contexto electoral se desarrolla en medio de diversas demandas y críticas al INE. Recientemente, el partido Morena ha solicitado a los directivos del organismo electoral, incluidos Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo, que respondan a acusaciones de corrupción vinculadas al instituto. Por otro lado, figuras políticas como Claudia Sheinbaum han hecho declaraciones sobre la permanencia del clan Taddei en México, descartando al mismo tiempo escenarios relacionados con el lavado de dinero por parte de los hermanos Casillas.

      Con estas decisiones, el INE se prepara para un proceso electoral que promete ser significativo, no solo por la cantidad de cargos en juego, sino también por el entorno político y social que rodea a estas elecciones.

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