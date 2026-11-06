Sheinbaum: "mafia electoral" se fortaleció con Córdova

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a una red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, a la que calificó como un "cochinero" y una "mafia electoral". Estos empresarios han obtenido contratos que ascienden a 2,740.3 millones de pesos con organismos electorales. Sheinbaum afirmó que las presuntas irregularidades asociadas a esta red no son un fenómeno reciente, sino que tienen antecedentes que datan de varias décadas.

Durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta cuestionó el enfoque de los señalamientos hacia Guadalupe Taddei Zavala, actual presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), resaltando que la red empresarial comenzó sus operaciones en 1989 y fortaleciendo su presencia entre 2014 y 2023, durante el tiempo en que Lorenzo Córdova Vianello lideró el INE. "¿De dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? No surgió con ella (...) no nació ahí, disculpe, tiene muchos años. Y se fortaleció justo en esa época", señaló.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación que identifica contratos por 2,740.3 millones de pesos adjudicados a empresas vinculadas a los Hernández Casillas. Según sus declaraciones, de 2014 a 2023, estas firmas lograron contratos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) por un monto que alcanza los 2,094 millones de pesos. Además, bajo la gestión de Taddei Zavala entre 2024 y 2025, se estima que la misma red empresarial obtendría contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLE.

Entre las compañías mencionadas se encuentran:

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Corporativo SED, las cuales, según Buenrostro, operaban mediante un esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas.

A pesar de la participación de distintas empresas, supuestamente existían acuerdos previos para garantizar que ciertos contratistas resultaran beneficiados, ajustando sus propuestas económicas en favor de la familia Hernández Casillas.

La reconstrucción presentada por Buenrostro indica que José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas iniciaron trayectoria profesional en 1983 en el Registro Nacional de Población y, posteriormente, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En 1999, comenzaron a actuar como proveedores de material electoral en el Estado de México a través de Cartonera Plástica. En 2005, su actividad generó controversia cuando un contrato otorgado a sus empresas causó la renuncia de siete consejeros electorales en esa entidad.

La reforma electoral de 2014 otorgó al INE la autoridad para designar a los consejeros de los OPLE, llevando al nombramiento de Taddei Zavala como presidenta del organismo electoral de Sonora. En sus declaraciones, Sheinbaum reprochó a Córdova Vianello por no haber tomado acciones frente a esta red empresarial, subrayando que tenía la responsabilidad de velar por el funcionamiento de los organismos electorales locales y evitar irregularidades.