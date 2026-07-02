Capturan al tigre de bengala Kenzo tras cuatro días de búsqueda
Kenzo se encuentra bajo cuidado médico luego de ser recuperado en un predio especializado en vida silvestre.
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Fue capturado el tigre de bengala que escapó el pasado sábado de un centro que maneja vida silvestre, luego de cuatro días de operativo.
Diana Morales, presidenta municipal, informó está mañana sobre la captura del felino.
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El animal identificado como Kenzo escapó de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) denominado Animal Experience México.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) informó que el animal se encuentra recibiendo atención médica.
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