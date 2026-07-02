logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Capturan al tigre de bengala Kenzo tras cuatro días de búsqueda

Kenzo se encuentra bajo cuidado médico luego de ser recuperado en un predio especializado en vida silvestre.

Por El Universal

Julio 02, 2026 12:53 p.m.
A
Capturan al tigre de bengala Kenzo tras cuatro días de búsqueda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Fue capturado el tigre de bengala que escapó el pasado sábado de un centro que maneja vida silvestre, luego de cuatro días de operativo.


      Diana Morales, presidenta municipal, informó está mañana sobre la captura del felino.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El animal identificado como Kenzo escapó de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) denominado Animal Experience México.
      La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) informó que el animal se encuentra recibiendo atención médica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan al tigre de bengala Kenzo tras cuatro días de búsqueda
      Capturan al tigre de bengala Kenzo tras cuatro días de búsqueda

      Capturan al tigre de bengala Kenzo tras cuatro días de búsqueda

      SLP

      El Universal

      Kenzo se encuentra bajo cuidado médico luego de ser recuperado en un predio especializado en vida silvestre.

      México envía 71 toneladas de ayuda a Venezuela tras sismos
      México envía 71 toneladas de ayuda a Venezuela tras sismos

      México envía 71 toneladas de ayuda a Venezuela tras sismos

      SLP

      El Universal

      Se prevé el zarpe de un buque de la Secretaría de Marina con más insumos para continuar la ayuda.

      Sheinbaum afirma que es seguro visitar México durante Mundial 2026
      Sheinbaum afirma que es seguro visitar México durante Mundial 2026

      Sheinbaum afirma que es seguro visitar México durante Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Se implementarán más pantallas en Paseo de la Reforma para dispersar a los aficionados y evitar riesgos.

      FGR detiene a hermana de Lozoya por caso Agronitrogenados
      FGR detiene a hermana de Lozoya por caso Agronitrogenados

      FGR detiene a hermana de Lozoya por caso Agronitrogenados

      SLP

      El Universal

      La detención se realizó en el AICM con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina