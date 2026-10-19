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Nacional

Corte atrae juicio de la saxofonista María Elena Ríos

El caso representa un precedente para el acceso efectivo a la justicia en violencia de género

Por El Universal

Octubre 19, 2026 01:32 p.m.
A
Corte atrae juicio de la saxofonista María Elena Ríos
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      La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en 2019.

      Ministra Loretta Ortiz destaca violencia feminicida en ataque

      En su intervención, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que se está ante un caso de extrema violencia feminicida en la que una mujer fue atacada con ácido en el rostro, poniendo en grave riesgo su integridad y su vida.

      Intervención de la Suprema Corte y acceso a la justicia

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      "La intervención de esta Suprema Corte permitiría precisar los alcances del principio de inmediación y determinar las atribuciones de un juez sustituto para dejar sin efectos un fallo absolutorio y ordenar la reposición de un juicio oral".

      "Se trata de una cuestión de especial relevancia no sólo por sus implicaciones para el debido proceso, la seguridad jurídica... También para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género", aseveró.

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