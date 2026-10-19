Corte atrae juicio de la saxofonista María Elena Ríos
El caso representa un precedente para el acceso efectivo a la justicia en violencia de género
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en 2019.
Ministra Loretta Ortiz destaca violencia feminicida en ataque
En su intervención, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que se está ante un caso de extrema violencia feminicida en la que una mujer fue atacada con ácido en el rostro, poniendo en grave riesgo su integridad y su vida.
Intervención de la Suprema Corte y acceso a la justicia
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"La intervención de esta Suprema Corte permitiría precisar los alcances del principio de inmediación y determinar las atribuciones de un juez sustituto para dejar sin efectos un fallo absolutorio y ordenar la reposición de un juicio oral".
"Se trata de una cuestión de especial relevancia no sólo por sus implicaciones para el debido proceso, la seguridad jurídica... También para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género", aseveró.
no te pierdas estas noticias
Corte atrae juicio de la saxofonista María Elena Ríos
El Universal
El caso representa un precedente para el acceso efectivo a la justicia en violencia de género
Acusan a Grupo Eco de buscar prescripción del homicidio
El Universal
Retrasos en el proceso judicial se atribuyen a tácticas legales de las empresas involucradas.
Familias buscan transparencia en revisión del RNPDNO en México
El Universal
Colectivos cuestionan selección de expertos y metodología usada por SESNSP en revisión del registro.