Familias buscan transparencia en revisión del RNPDNO en México

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Familiares de las más de 135 mil personas desaparecidas en México advirtieron que la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) podría convertirse en otro intento de borrar a sus seres queridos de las cifras oficiales, por lo que exigieron transparencia, independencia de los especialistas convocados por la Secretaría de Gobernación y participación directa de las familias en el proceso.

En una carta pública dirigida a los ocho integrantes del grupo de expertos nacionales e internacionales designados para analizar el registro, las familias cuestionaron que hayan sido seleccionados por las mismas autoridades cuyo trabajo deberán revisar, sin que se conozcan los criterios que garanticen su independencia.

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"Lamentablemente, y como se ha vuelto una mala práctica en el actual gobierno y entre algunas personas 'expertas', nos enteramos por las noticias que la Secretaría de Gobernación creó un grupo de personas expertas para una nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas", señalaron.Denunciaron que hasta ahora tampoco se ha transparentado la metodología utilizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para la revisión que realizó en marzo de este año.Advirtieron que la última revisión del registro incrementó la disputa por las cifras, debido a la creación de nuevas categorías que, según señalaron, no están contempladas en la ley.Entre ellas mencionaron los registros clasificados como "información suficiente", aquellos que "requieren completar sus datos" y los casos en los que se reportó "actividad posterior" a la desaparición.Sin embargo, sostuvieron que se desconoce la metodología empleada para establecer esas clasificaciones, particularmente porque el propio SESNSP había reconocido que no contaba con facultades para realizar ese trabajo."Lo que ha generado más dudas que certezas", expresaron.Las familias solicitaron conocer los criterios que utilizará el nuevo grupo antes de que sean aplicados y no cuando los resultados se presenten públicamente."Nuestra experiencia previa con la revisión del Registro Nacional, es que se trata a nuestros seres queridos como cifras que van y vienen, lo cual nos desgasta aún más", denunciaron.Y agregaron: "Concretamente les queremos solicitar que frente a este anuncio, nos ayuden a que este no sea un esfuerzo más para borrar a nuestros seres queridos".Los familiares explicaron que el Registro Nacional no representa únicamente una base de datos, sino el instrumento que contiene los nombres y la información de las personas desaparecidas, indispensable para que las autoridades emprendan su búsqueda.Reconocieron que requiere mejoras, pero insistieron en que cualquier modificación debe realizarse con criterios públicos, verificables y con la participación de quienes buscan a sus familiares.También exigieron conocer el mandato del grupo de especialistas, los objetivos de su trabajo, sus funciones, alcances, tareas, duración y mecanismos de evaluación periódica."Lo anterior se debe a que los eligieron las mismas autoridades cuyo trabajo van a revisar, y nos preguntamos cómo van a cuidar su independencia", señalaron.La carta está dirigida a Mayank Kejriwal, Zubin Jelveh, Ted Enamorado, Astrid Adriana Pozos, Ernesto Isunza Vera, Esteban Salmón, Guillermo Guevara y Rodrigo Canales, integrantes del grupo convocado por Gobernación.Las familias cuestionaron que aunque entre los especialistas hay personas con conocimientos en inteligencia artificial, estadística y políticas públicas, desconocen quiénes tienen experiencia directa con las familias buscadoras y con los problemas que presenta el Registro Nacional."Una vez más se nos está dejando fuera, a pesar de que nadie conoce mejor que nosotras los retos y revisiones que son necesarias hacer", reclamaron.Además, expresaron preocupación por el momento en que se anunció la revisión, a unos días de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) presente su informe sobre México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.Consultar atlasConsideraron que está en juego una determinación internacional que reconoce la magnitud de la crisis de desapariciones y las necesidades del país para enfrentarla.También cuestionaron la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, anunciada por la Secretaría de Gobernación como acompañante del proceso de selección de especialistas.Afirmaron que esa oficina ha dejado de lado la centralidad de las familias en el ejercicio de su mandato, por lo que llamaron a su nuevo representante a modificar esa forma de trabajo y abandonar lo que describieron como una visión de asistencia al Estado mexicano.Ante esta situación, solicitaron que, una vez concluidos los instrumentos de "colaboración y confidencialidad" anunciados por Gobernación, se convoque a las familias a una reunión pública para conocer íntegramente sus términos y la manera en que serán aplicados.Asimismo, pidieron a los especialistas no reproducir prácticas que, a su juicio, han afectado a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos."Les pedimos que no hagan oídos sordos de esta carta que hoy dirigimos a ustedes y que no sigan replicando las malas prácticas que algunas personas expertas tienen al trabajar frente a graves violaciones a los derechos humanos", expresaron.También las familias hicieron un llamado a los integrantes del grupo para que su participación contribuya realmente a la búsqueda de las personas desaparecidas y no se limite a una nueva revisión estadística."Esperamos que en ustedes podamos encontrar a personas que puedan sumar a nuestra búsqueda, porque no es necesario tener un familiar desaparecido para tener sensibilidad en el apoyo para encontrar a los miles de desaparecidos", enfatizaron.La carta fue signada por los siguientes colectivos:· Glorieta de las y los Desaparecidos, CDMX· A tu encuentro Guanajuato A.C.· Ángeles rastreadores con amor hasta Encontrarlos· Ángeles de pie por ti, Salvatierra, Guanajuato· Buscando al zorro MX y visibilizando a los desaparecidos AC· Al encuentro de nuestros desaparecidos A. C.· Buscando con amor y lucha por ustedes, Veracruz.· Célula integral e independiente de acompañantes de búsqueda.· Colectivo Uniendo Esperanzas, Estado de México· Colectivo buscando con el corazón· Centro de investigación de crímenes atroces· Colectivo de pie hasta encontrarte, Guanajuato Colectiva memoria verdad y justicia, Acapulco, Guerrero· Colectivo "Voz de los desaparecidos en Puebla" Colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato AC· Colectivo buscadoras de Nuevo León· Colectivo buscadoras Guanajuato· Colectivo buscando a Irving· Colectivo las huellas de mi alma perdida· Colectivo buscando nuestros desaparecidos de Tamaulipas A.C.· Colectivo buscando nuestros desaparecidos tesoros perdidos, Nuevo León.· Colectivo de pie hasta encontrarte, Guanajuato Colectivo desaparecidos, Querétaro· Colectivo madres buscadoras de Durango.· Colectivo oaxaqueños buscando a los nuestros a.c.· Colectivo encontrando la paz de Irapuato Guanajuato· Colectivo oaxaqueños unidos exigiendo justicia buscándote A.C.· Colectivo por amor a ellas· Colectivo RENACER, Nuevo León· Colectivo madres con una luz en el corazón, Uruapan, Michoacán· Colectivo luz, fuerza y lucha por nuestros desaparecidos· Colectivo madres buscadoras de Durango· Colectivo uniendo familias, Ensenada, Baja California· Colectivo unión de familias resilientes buscando a sus corazones desaparecidos, Morelos· Colectivo te busco de Irapuato, Guanajuato Colectivo no + Desaparecidos en Guerrero.· Colectivo NO te olvidamos Te buscamos Irapuato· Contingente contra las desapariciones LGBTIQ+· Colectivo buscando con el corazón desaparecidos justicia a.c., Querétaro· Colectivo siguiendo tus pasos, Guanajuato· Esposas Buscadoras México· Familiares caminando por justicia· Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL· Desaparecidos justicia Guanajuato· Madres del Ajusco· Red regional de familias migrantes· Colectivo RENADEZ· Tesoros Perdidos Nuevo León· Unidos por los desaparecidos de León, Guanajuato· Sangre de mi sangre, Zacatecas· Huellas de la Memoria· Salamanca unidos buscando desaparecidos, Guanajuato Colectivo mujeres en búsqueda, Nogales, Veracruz