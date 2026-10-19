Patricio Sánchez, el sacerdote que murió aplastado por cruz

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Patricio Sánchez, sacerdote de 53 años, perdió la vida el pasado sábado 17 de octubre, luego de que una cruz de madera se desprendiera de la parte posterior del altar y cayera sobre su cabeza mientras oficiaba una misa.

El accidente quedó registrado en una transmisión por redes sociales, donde se escucharon los gritos de desesperación de los asistentes al templo. En las imágenes también se observa la reacción de los asistentes, quienes, al percatarse de lo sucedido, trataron de acercarse al sacerdote para brindarle ayuda; sin embargo, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el impacto le provocó heridas de gravedad que terminaron con su vida.

Tras confirmarse su muerte, la Arquidiócesis de Guayaquil, donde pertenecía, difundió un comunicado para informar sobre la identidad del religioso y recordar el servicio pastoral que desempeñaba en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

¿Quién era Patricio Sánchez, el sacerdote que murió en Guayaquil?

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Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un sacerdote católico de 53 años, originario de Cuenca, Ecuador, según información difundida por medios locales.

Pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una orden religiosa con presencia en varios países de América Latina. A sus integrantes se les conoce como redentoristas y su trabajo está enfocado en la evangelización y el acompañamiento espiritual de distintas comunidades.

Esta congregación fue fundada en Italia en 1732 por san Alfonso María de Ligorio. Desde sus orígenes, su misión ha estado relacionada con la difusión de la fe católica y la atención pastoral, particularmente entre personas y comunidades que requieren acompañamiento religioso.

Sánchez desarrollaba su labor como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil. Sin embargo, su trayectoria dentro de la Iglesia no comenzó en ese templo, pues anteriormente había trabajado en la parroquia San Lorenzo de Vinces, ubicada en la provincia ecuatoriana de Los Ríos.

Como parte de su formación académica, se sabe que, el sacerdote cursó estudios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, antes de continuar con sus responsabilidades pastorales.

Durante su trayectoria, se distinguió por mantener una relación cercana con los fieles y participar activamente en la vida religiosa de las comunidades donde prestó sus servicios.

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