Critica Díaz-Canel orden de arresto de EU contra Raúl Castro

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este lunes de "patético circo miamense" la orden de arresto obtenida por la Fiscalía de Florida (EE.UU.) contra el expresidente cubano Raúl Castro, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

Reacción oficial cubana ante la orden de arresto

"La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico", puntualizó el mandatario en la red social X.

Señaló que "esa maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba" merece una "firme condena".

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Indicó, además, que "forma parte del afán agresivo" de EE.UU. contra la isla, y "responde los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo" contra el pueblo cubano.

Detalles de la acusación y contexto político

La Fiscalía de Florida obtuvo en esta jornada una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de EE.UU. de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó el fiscal general del estado, James Uthmeier.

Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó esta acción como una "nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida" y advirtió que así "se sostiene la maquinaria agresiva de la que tantos han vivido durante décadas, aprovechando la corrupción del sistema político estadounidense".

El ministro de Exteriores isleño cargó contra los políticos de la Florida acusándolos de "reflejo de la podredumbre política y el colapso moral con que un grupo de parásitos engaña y estafa a sus seguidores para que sigan contribuyendo con colectas y financiamiento".

La orden contra el expresidente cubano Raúl Castro fue emitida después de que Uthmeier ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro en el ataque en el que murieron cuatro personas, cuando entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Castro también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.