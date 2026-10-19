Acusan a Grupo Eco de buscar prescripción del homicidio

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La defensa de Grupo Eco solicitó al juez que declare prescrito el delito de homicidio culposo por la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrida el 5 de abril de 2025 durante el festival Axe Ceremonia, informó la abogada de la familia de la víctima, Tabata Ximena Salas Ramírez.

En entrevista con medios de comunicación durante una protesta realizada afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, la representante legal explicó que los abogados de las empresas argumentaron que el plazo para imputarlas venció el pasado 5 de octubre, al cumplirse un año y seis meses de los hechos.

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"Trataron de sorprender al juez pidiendo la prescripción del delito. Ellos argumentan que como el evento ocurrió el 5 de abril, se tiene un año y medio de acuerdo con su interpretación absurda de la ley", señaló la abogada.Jiménez sostuvo que los retrasos en el proceso judicial no son atribuibles a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ni a la familia de Miguel Ángel Rojas, sino a las estrategias legales de las empresas involucradas.Como ejemplo, mencionó que la audiencia programada para el 2 de septiembre fue diferida hasta el 14 de octubre, luego de que una de las personas imputadas solicitó asistencia consular al manifestar que contaba con nacionalidad mexicana y francesa.La abogada consideró que esta solicitud retrasó el procedimiento hasta después del 5 de octubre, fecha en la que, de acuerdo con la interpretación de la defensa de Grupo Eco, habría prescrito el delito."Ustedes saben y lo hemos denunciado a lo largo de más de estos 18 meses que si se ha retrasado el proceso, no es imputable ni a la Fiscalía, ni a la familia, ni a la asesoría de la familia Rojas. Es imputable directamente a las empresas y sus estrategias dilatorias de defensa", afirmó.Salas Ramírez explicó que el juez todavía no ha resuelto la solicitud de prescripción, debido a que continúa el debate entre las defensas, la Fiscalía y la asesoría jurídica de la familia.La audiencia se reanudará este lunesIndicó que la audiencia se reanudará este lunes a las 13:30 horas, cuando la asesoría jurídica presentará su réplica a los argumentos expuestos por las empresas y las personas físicas imputadas, por lo que estimó que el procedimiento podría prolongarse hasta la madrugada del martes.La abogada también comentó que las empresas involucradas ya habrían cobrado seguros relacionados con el accidente, aunque dijo que desconoce las fechas y los montos recibidos."La carta que nos corrieron ayer, de donde nos enteramos de esta información, no vienen cantidades, pero igual les quiero comentar que esos seguros que hacen referencia son de 100 millones de pesos. Entonces, evidentemente, por eso sostenemos que las empresas se siguen enriqueciendo a costa de la muerte y la tragedia que viven dos familias", agregó.La abogada señaló que, independientemente del acuerdo de reparación del daño celebrado con la familia de Berenice Giles, las empresas deben responder ante la justicia por los hechos ocurridos durante el festival."Se tienen los medios suficientes, los datos de prueba suficientes para acreditar que todas las personas que están en esa sala de audiencia, incluidas las personas morales, pudieron haber participado en el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo y agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández", subrayó la abogada.