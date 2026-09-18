Sheinbaum busca "cero impunidad" en casos de feminicidio en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Tras la detención del presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido en Cuautla, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el objetivo de su gobierno es alcanzar "cero impunidad" en los casos de feminicidio y reforzar las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.

Sheinbaum pide a mujeres que denuncien violencias

La mandataria lamentó el asesinato de la joven de 21 años, quien se encontraba en Morelos como estudiante de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros universitarios. El caso es investigado como feminicidio y el presunto responsable, Francisco Javier "N", fue detenido el jueves en Cuautla.

"Es muy lamentable este feminicidio y triste. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a su familia, a sus amigos, a los compañeros de la universidad", expresó Sheinbaum.

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La presidenta explicó que, aunque el caso de Tacoronte no correspondería al patrón más frecuente de feminicidios, el gobierno federal mantiene como una de sus líneas de trabajo la prevención de la violencia contra las mujeres, particularmente en aquellos casos relacionados con violencia familiar.

Señaló que una parte importante de los feminicidios tiene como responsables a personas cercanas a las víctimas, como parejas o exparejas, por lo que llamó a las mujeres que viven situaciones de violencia a denunciar.

"Tenemos el 079, asterisco uno, para que se denuncie y se trabaje en coordinación con todos los estados para atender, porque normalmente sí es violencia familiar, pues es una cadena que lleva al lamentable homicidio de una mujer", indicó.

Sheinbaum anuncia iniciativa para ley general contra feminicidio

Sobre el caso de Claudia Tacoronte, Sheinbaum señaló que la investigación apunta a una persona que presuntamente había cometido otros delitos similares y que habría llegado hasta la joven.

Por ello, sostuvo que además de prevenir la violencia, las autoridades deben garantizar que no haya impunidad.

"En el caso de feminicidio es cero impunidad en todos los casos de delitos, pero particularmente en el feminicidio. Entonces es la prevención y al mismo tiempo que no haya impunidad", afirmó.

La presidenta agregó que el caso de la estudiante española no es el único asunto de violencia contra las mujeres que se atiende en Morelos y señaló que el gabinete de seguridad federal trabaja con el gobierno estatal, la Fiscalía local, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de las Mujeres para identificar y detener a los responsables de otros casos.

Sheinbaum también informó que su gobierno envió una iniciativa para crear una ley general para la atención del feminicidio, con el propósito de homologar los protocolos de actuación de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República.

"El objetivo es que todas las fiscalías de todos los estados y la Fiscalía General de la República tengan el mismo esquema de atención a la violencia contra las mujeres y, en particular, al feminicidio", explicó.

La presidenta recordó que en Morelos se han presentado anteriormente casos en los que, según su declaración, se intentó ocultar la naturaleza de un feminicidio. Incluso mencionó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México se presentó una denuncia contra un entonces fiscal de Morelos por presuntamente ocultar un caso de este tipo.

"Y el objetivo es cero feminicidios en Morelos y en todo el país. Y para ello tenemos que avanzar en la cero impunidad", sostuvo.