Harfuch destaca captura de presuntos feminicidas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), expresó sus condolencias por los recientes feminicidios registrados en Morelos de las estudiantes Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia Tacoronte Aguilera. Informó que ayer fue detenido Francisco Javier "N", alias "El Trompas", por su presunta responsabilidad del asesinato de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte.

"Nuestra solidaridad, con sus familias, con sus seres queridos y a quienes hoy enfrentan estas dolorosas e irreparables pérdidas. En el caso del lamentable feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven ciudadana española, cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos", expresó esta mañana.

Durante la conferencia matutina de este viernes 18 de septiembre desde Irapuato en Guanajuato, el funcionario indicó que desde que se tuvo conocimiento del feminicidio, las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía General de Morelos y de la Secretaría de Seguridad Estatal, iniciaron trabajos conjuntos de investigación e inteligencia para identificar, localizar y detener al responsable.

Acciones de la autoridad

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Explicó que se estableció contacto permanente con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, con el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, el general José Luis Bucio Quiroz.

"El día de ayer, mediante una operación coordinada de todas las instituciones de seguridad federales y estatales, se cumplimentó la orden de aprehensión contra Francisco Javier "N" por su responsabilidad en este feminicidio. Para la presidenta Claudio Sheinbaum, prevenir los feminicidios y atender la violencia contra las mujeres es una prioridad de este gobierno", aseguró García Harfuch.

Feminicidio de Claudia Tacoronte

El pasado 14 de septiembre, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dio a conocer el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años de edad y estudiante de la Universidad de Granada, la cual estaba de intercambio de dicha institución.

El hecho ocurrió en la Casa de Cultura de Cuautla, la noche del 12 de septiembre, cuando Tacoronte Aguilera participaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, y presuntamente fue asaltada con un arma blanca. Este asesinato fue rechazado y condenado por la Universidad de Granada, que canceló la movilidad académica de tres estudiantes.

Ante la ola de feminicidios registrados en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y los más de 380 feminicidios documentados a nivel nacional en este año, García Harfuch señaló que la responsabilidad del gobierno es "actuar de inmediato para esclarecer los hechos, detener a sus responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado".

Detienen a presunto feminicida de Karla Margarita Pérez

El secretario de Seguridad también se refirió al feminicidio de Karla Margarita Pérez, una joven de 22 años que estudiaba medicina en Zapopan y era originaria de Guanajuato. La joven fue reportada como desaparecida y localizada sin vida ayer en un sembradío. García Harfuch señaló que autoridades de la Fiscalía General de Jalisco y elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a Eduardo Isaac "N".

"Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus compañeras y compañeros y con todas las personas cercanas a Carmen. Desde que se tuvo conocimiento del caso, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se mantuvo coordinación entre autoridades estatales, y federales para establecer los hechos", afirmó.