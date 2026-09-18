¿Por qué investigan el viaje a Miami de un funcionario de SEGE?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Contraloría General del Estado inició una investigación administrativa contra José Gerardo Perdomo Quintero, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), después de que se conociera que viajó a Miami como invitado del Atlético de San Luis.

El caso comenzó en agosto, cuando la organización Ciudadanos Observando identificó a dos funcionarios públicos entre el grupo que acompañó al equipo potosino para presenciar su partido contra el Inter Miami de Lionel Messi.

Además de Perdomo Quintero, en el viaje apareció Eduardo Alejandro Castillo de Alba, coordinador de Auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Aunque inicialmente se difundió que ambos habían ganado un viaje mediante la promoción Bonoaventura, una aclaración posterior del Atlético de San Luis estableció que los funcionarios llegaron al beneficio por mecanismos distintos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno fue sorteado; el otro, invitado

De acuerdo con el club, Castillo de Alba tenía cuatro abonos registrados y fue seleccionado mediante sus códigos de lealtad en la plataforma "App Sorteos".

Sin embargo, las bases públicas de Bonoaventura no describían ese mecanismo aleatorio. El documento señalaba que los beneficiarios serían determinados por el equipo mediante criterios internos y registros propios.

También surgieron inconsistencias en el número de ganadores. El Atlético informó que fueron sorteados 15 abonados, pero la relación definitiva difundida públicamente solamente incluyó 14 nombres.

Además, Ricardo Ortiz, presentado inicialmente como uno de los primeros aficionados que habían asegurado su lugar, no apareció en la lista final. El club no explicó si renunció, fue sustituido o incumplió algún requisito.

En cuanto a Gerardo Perdomo, el Atlético negó que hubiera ganado el concurso. Explicó que viajó como integrante de un "grupo independiente de invitados" que participó en una actividad privada de relaciones públicas organizada por el equipo.

La aclaración tampoco precisó cuáles fueron los criterios utilizados para invitar al funcionario, qué gastos cubrió el club ni cuál fue el valor económico del beneficio.

¿Qué investiga la Contraloría?

La Contraloría estatal no investiga directamente el funcionamiento del sorteo ni a todos sus beneficiarios. La indagatoria se concentra en determinar si Perdomo Quintero incurrió en alguna falta administrativa al aceptar el viaje o los beneficios proporcionados por una empresa privada.

El titular de la dependencia, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, reconoció que todavía no se establece qué conducta podría configurarse. La investigación deberá determinar si existió recepción indebida de un obsequio, conflicto de interés u otra infracción administrativa.

El cargo de Perdomo agrega relevancia al caso: como titular del Órgano Interno de Control de la SEGE, forma parte del área encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos y atender posibles irregularidades dentro de la dependencia.

También es esposo de Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. Ciudadanos Observando pidió aclarar si esa dependencia o alguna otra oficina gubernamental intervino en la entrega del beneficio, debido a que el Gobierno estatal figura entre los patrocinadores del Atlético de San Luis.

Hasta ahora, no se ha presentado evidencia pública de que la Secretaría de Finanzas haya realizado alguna gestión. La organización ciudadana también reconoció desde su primera denuncia que no contaba con elementos suficientes para asegurar que existió fraude o corrupción.

El caso del funcionario del IFSE

La Contraloría General del Estado únicamente tiene bajo investigación al funcionario de la SEGE.

Castillo de Alba depende del IFSE, organismo ajeno a la administración central estatal. Por ello, cualquier revisión sobre su participación en la promoción corresponde al propio instituto, responsable de fiscalizar el uso de recursos públicos en el estado.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si el IFSE inició un procedimiento contra su coordinador de Auditorías.

El caso mantiene abiertas dos líneas distintas: las dudas sobre la transparencia de la promoción organizada por el Atlético de San Luis y la posible responsabilidad administrativa de servidores públicos que recibieron un viaje o beneficio de una organización privada.