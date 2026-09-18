logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Proyectan movilidad compartida en Zona Universitaria

Sería integrada a un modelo de convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas, señaló el titular del Implan

Por Rolando Morales

Septiembre 18, 2026 12:30 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Zona Universitaria del poniente de la capital podría convertirse en una de las principales áreas de movilidad compartida de la capital, mediante la implementación de un esquema de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, como parte de los planes que impulsa el Instituto Municipal de Planeación (Implan), informó su titular, Javier Ernesto Flores Navarro.

      El funcionario explicó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para consolidar un circuito ciclista con origen y destino definidos, el cual conectaría avenida Carranza, Himno Nacional, avenida Juárez y el Centro Histórico.

      Dentro de ese corredor, la Zona Universitaria sería integrada a un modelo de convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.

      Flores Navarro señaló que la tendencia actual ya no apuesta necesariamente por ciclovías confinadas en todos los casos, sino por espacios compartidos donde la velocidad vehicular sea reducida. Indicó que este esquema ya opera en distintas ciudades del país y busca generar condiciones más seguras para quienes se desplazan en bicicleta o a pie.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En ese sentido, consideró que el Centro Histórico será el punto de partida para promover una nueva cultura de movilidad, al tratarse de una zona donde ya se impulsa el concepto de "Zona 30". Afirmó que la intención es que esa dinámica se extienda gradualmente a otros sectores de la ciudad, incluida la zona universitaria.

      El director del Implan reconoció que la puesta en marcha de este modelo requeriría ajustes adicionales, debido a la alta afluencia vehicular que registra el sector universitario. Entre las medidas que podrían analizarse se encuentra la modificación de rutas del transporte urbano, una atribución que corresponde al Gobierno del Estado.

      Respecto a la ciclovía de avenida Carranza, Flores Navarro indicó que continúa en análisis una propuesta para mantener un corredor ciclista confinado y completar la conexión con el resto de la red proyectada. Señaló que el objetivo final es contar con infraestructura que permita enlazar de manera funcional los principales puntos de generación y atracción de viajes, en lugar de mantener tramos aislados sin continuidad.

      LEA TAMBIÉN

      Video | Motociclista muere en accidente cerca de zona universitaria

      Perdió el control de su vehículo y chocó con una camioneta estacionada

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Proyectan movilidad compartida en Zona Universitaria
      Proyectan movilidad compartida en Zona Universitaria

      Proyectan movilidad compartida en Zona Universitaria

      SLP

      Rolando Morales

      Sería integrada a un modelo de convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas, señaló el titular del Implan

      Trabaja SGG para recuperar áreas verdes y recreativas
      Trabaja SGG para recuperar áreas verdes y recreativas

      Trabaja SGG para recuperar áreas verdes y recreativas

      SLP

      Rubén Pacheco

      Buscan bajar numero de riñas pandilleriles en colonias

      ¿Por qué investigan el viaje a Miami de un funcionario de SEGE?
      ¿Por qué investigan el viaje a Miami de un funcionario de SEGE?

      ¿Por qué investigan el viaje a Miami de un funcionario de SEGE?

      SLP

      Pulso Online

      El club lo llevó como invitado de relaciones públicas; ahora revisan si podía aceptar ese beneficio

      García Castillo buscaría diputación federal por Morena
      García Castillo buscaría diputación federal por Morena

      García Castillo buscaría diputación federal por Morena

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Se registran movimientos entre diputados locales de Morena para cargos rumbo a la próxima elección.