Proyectan movilidad compartida en Zona Universitaria

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La Zona Universitaria del poniente de la capital podría convertirse en una de las principales áreas de movilidad compartida de la capital, mediante la implementación de un esquema de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, como parte de los planes que impulsa el Instituto Municipal de Planeación (Implan), informó su titular, Javier Ernesto Flores Navarro.

El funcionario explicó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para consolidar un circuito ciclista con origen y destino definidos, el cual conectaría avenida Carranza, Himno Nacional, avenida Juárez y el Centro Histórico.

Dentro de ese corredor, la Zona Universitaria sería integrada a un modelo de convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.

Flores Navarro señaló que la tendencia actual ya no apuesta necesariamente por ciclovías confinadas en todos los casos, sino por espacios compartidos donde la velocidad vehicular sea reducida. Indicó que este esquema ya opera en distintas ciudades del país y busca generar condiciones más seguras para quienes se desplazan en bicicleta o a pie.

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En ese sentido, consideró que el Centro Histórico será el punto de partida para promover una nueva cultura de movilidad, al tratarse de una zona donde ya se impulsa el concepto de "Zona 30". Afirmó que la intención es que esa dinámica se extienda gradualmente a otros sectores de la ciudad, incluida la zona universitaria.

El director del Implan reconoció que la puesta en marcha de este modelo requeriría ajustes adicionales, debido a la alta afluencia vehicular que registra el sector universitario. Entre las medidas que podrían analizarse se encuentra la modificación de rutas del transporte urbano, una atribución que corresponde al Gobierno del Estado.

Respecto a la ciclovía de avenida Carranza, Flores Navarro indicó que continúa en análisis una propuesta para mantener un corredor ciclista confinado y completar la conexión con el resto de la red proyectada. Señaló que el objetivo final es contar con infraestructura que permita enlazar de manera funcional los principales puntos de generación y atracción de viajes, en lugar de mantener tramos aislados sin continuidad.