Proyecto multimedia de EL UNIVERSAL gana premio internacional

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El proyecto multimedia de EL UNIVERSAL "De la escasez a la abundancia: el mar como fuente de prosperidad" fue reconocido como uno de los ganadores de los 2026 Covering Climate Now Journalism Awards, uno de los premios internacionales especializados en periodismo sobre cambio climático.

Reconocimiento internacional y jurado especializado

El reconocimiento fue anunciado este 17 de septiembre por Covering Climate Now (CCNow), una colaboración periodística internacional dedicada a fortalecer la cobertura de la crisis climática. En esta edición se recibieron más de mil 200 trabajos de periodistas de decenas de países, que fueron evaluados por un jurado integrado por 120 periodistas de más de 30 países y territorios.

El especial de EL UNIVERSAL fue premiado en la categoría Forests, Oceans & the Natural World (Bosques, Océanos y Mundo Natural), dedicada a trabajos que exploran el papel de los ecosistemas en el futuro climático del planeta, las amenazas que enfrentan y los esfuerzos por protegerlos.

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Investigación y enfoque en comunidades costeras

La investigación fue realizada por Iván Carrillo, Amineth Sánchez, Raquel Zapien, Raquel Villanueva, Eunice Adorno, Victor Rodríguez, Miguel Angel Garnica, Luis Miguel Cruz y Eduardo Hernández.

A través de seis historias interconectadas, publicadas en español e inglés, el proyecto explora lo que ocurre en distintas comunidades del Golfo de California, donde el deterioro de los ecosistemas marinos por factores como la sobrepesca y el calentamiento del océano contrasta con experiencias en las que la recuperación de la naturaleza ha generado también beneficios económicos y sociales.

Uno de sus puntos de partida es Cabo Pulmo, Baja California Sur, una comunidad donde pescadores decidieron dejar descansar al mar y apostar por la conservación. La recuperación de peces y corales permitió posteriormente el desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas con un ecosistema saludable.

A partir de ésta y otras experiencias, el especial analiza el concepto de Áreas de Prosperidad Marina, un enfoque desarrollado por científicos mexicanos que busca ampliar la manera de medir el éxito de la conservación: no solamente a partir de la recuperación de especies y ecosistemas, sino también de sus efectos en el bienestar, los ingresos y las oportunidades de las comunidades costeras.

"Un retrato de las costas de México"

Al explicar su decisión, los jueces de Covering Climate Now destacaron la combinación de reportería de campo, narrativa y análisis de datos del proyecto.

El jurado calificó el trabajo como una pieza periodística "inspiradora y sobresaliente" y señaló que lo que podría haber sido únicamente una explicación de política pública se convirtió en algo "más vivo": un retrato de las costas de México construido comunidad por comunidad y con una visión urgente.

El reconocimiento de Covering Climate Now se suma a otro recibido este mismo año por la investigación.

En junio, Solutions Journalism Network (SJN) otorgó a From Scarcity to Abundance: The Sea as a Source of Prosperity el segundo lugar en la categoría The Best of Solutions Journalism in Words — Large Outlet, en sus premios internacionales 2024-2025.

Los premios de SJN evaluaron cerca de 900 trabajos periodísticos con la participación de 57 jueces. En la categoría de grandes medios, el proyecto de Iván Carrillo y Amineth Sánchez obtuvo el segundo lugar, detrás de un trabajo publicado por NPR.

Ambos reconocimientos destacan una investigación que busca contar la crisis de los océanos no solamente desde el deterioro ambiental, sino desde una pregunta central: ¿es posible recuperar el mar y, al mismo tiempo, generar prosperidad para las comunidades que dependen de él?

El especial completo "De la escasez a la abundancia: el mar como fuente de prosperidad" puede consultarse en EL UNIVERSAL.