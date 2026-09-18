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Trabaja SGG para recuperar áreas verdes y recreativas

Buscan bajar numero de riñas pandilleriles en colonias

Por Rubén Pacheco

Septiembre 18, 2026 12:30 p.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez / Archivo

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      Para abatir y disminuir las riñas y las muertes relacionadas con estos asuntos, se trabaja en una estrategia de recuperación de espacios de convivencia en las diferentes colonias de los 59 municipios, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Desde hace varias semanas, si bien las cifras oficiales registran un decremento en los homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado, los fallecimientos en riñas pandilleriles han ido en aumento.

      Incluso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reporta que los fines de semana, las reyertas en la vía pública entre grupos antagonistas son de los asuntos que más atiende la Guardia Civil Estatal (GCE).

      Asumió que las medidas gubernamentales van más allá de "andar platicando" con la gente, sino que se opta por la rehabilitación de áreas verdes y recreativas, a fin de que las juventudes cuenten con lugares de sano esparcimiento.

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      "En lugar de estar en el ocio o relacionado, viendo redes sociales con contenido explosivo o delicado, pues ahora salen y tienen a dónde ir. Son espacios de primera, espacios modernos, pero a esto se le suman otras cosas como las vialidades, calles iluminadas", expresó.

      Aseveró que dichas acciones permiten disminuir la incidencia delictiva, porque las niñas, niños y adolescentes tienen más opciones para ocuparse en algún deporte o actividades culturales.

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