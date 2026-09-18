Detienen a presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita en Jalisco

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención del presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, joven irapuatense asesinada en Zapopan, Jalisco, en donde estudiaba medicina.

Fiscalía confirma detención y avances en la investigación

A través de redes sociales, la dependencia mencionó que agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a la ViEMNNA, lograron la ubicación y detención de Eduardo Issac "N".

Señaló que conforme avancen las etapas de la investigación se proporcionará más información.

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Reacción social: marcha y exigencia de justicia en Irapuato

Pérez Jiménez, de 22 años, había sido reportada como desaparecida el pasado 14 de septiembre y fue encontrada sin vida en un sembradío ubicado en el Camino a Nextipac, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, en la colonia Las Agujas, y presentaba huellas de violencia.

La última vez que se le vio viva abordó una motocicleta de transporte de plataformas.

"No estamos todas, nos falta Karla"

Entre gritos y expresiones de dolor, familiares y amigos marcharon la tarde del 17 de septiembre en Irapuato para exigir justicia para Karla Margarita Pérez Jiménez.

"¡No estamos todas, nos falta Karla!", "¡Justicia para Karla!", repitieron a gritos.

La marcha comenzó por el bulevar Solidaridad, a la altura del cementerio Gayosso, y siguió hasta el Monumento a la Bandera.

Karla Margarita cursaba el sexto semestre de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc, "Era muy buena estudiante, su sueño era ser doctora", comentó con sollozos su tía; tenía la meta de especializarse en Pediatría.

El director de Gobierno Municipal, Roberto Torres Herrera, informó que entraron en contacto con autoridades de Jalisco para el traslado del cuerpo de Karla.