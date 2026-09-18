Rita Ozalia advierte contra ambiciones personales en medio de la disputa por 2027

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En medio de las definiciones internas rumbo a las elecciones de 2027, la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, lanzó un mensaje contra los privilegios, las ambiciones personales y el uso del partido para favorecer intereses individuales o de grupo.

El pronunciamiento fue difundido en momentos en que Morena prepara nuevas definiciones nacionales rumbo a las elecciones de 2027 y mientras en San Luis Potosí aumenta la disputa por la candidatura al Gobierno del Estado.

Aunque Rodríguez Velázquez no mencionó nombres, partidos ni casos concretos, su mensaje aparece dentro de un contexto político particularmente tenso en San Luis Potosí: el interés público del Partido Verde Ecologista de México por impulsar a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como eventual candidata a la gubernatura en 2027.

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La dirigencia nacional del PVEM ha sostenido que el partido cuenta con condiciones para competir sin alianza en San Luis Potosí, mientras que Ruth González aparece entre sus principales perfiles para la sucesión estatal. Morena, por su parte, también ha manifestado su intención de encabezar la candidatura al Gobierno del Estado.

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"Morena no llegó para cambiar de manos los privilegios, llegó para terminar con ellos", expresó la presidenta estatal del partido guinda.

Rodríguez Velázquez reconoció que dentro de Morena existen aspiraciones y diferencias legítimas, pero advirtió que ninguna candidatura puede colocarse por encima del interés colectivo.

"En Morena caben las aspiraciones, caben las diferencias y también caben las distintas maneras de pensar. Eso es parte de la democracia. Pero hay algo que tiene que estar por encima de todos nosotros: el pueblo", sostuvo.

"Ninguna candidatura está por encima del pueblo. Ningún encargo está por encima de nuestros principios y ningún interés personal puede estar por encima de México", agregó.

La dirigente también rechazó que la unidad partidista deba entenderse como la obligación de guardar silencio frente a decisiones o conductas cuestionables.

"No confundamos unidad con silencio, no confundamos disciplina con sometimiento y tampoco confundamos lealtad con complicidad", manifestó.

Indicó que la militancia debe tener libertad para expresar diferencias y defender sus convicciones, pero también la responsabilidad de aceptar las decisiones adoptadas mediante los procedimientos internos.

"Cuando el movimiento tome una decisión democrática, debemos tener la madurez y la responsabilidad de seguir caminando juntos", señaló.

Rodríguez Velázquez enfatizó que Morena no pertenece a una persona ni a un grupo y pidió evitar que sus siglas sean utilizadas para reproducir las prácticas políticas que el movimiento ha cuestionado.

"Que nadie utilice el nombre de Morena para hacer aquello contra lo que hemos luchado. Que ninguna ambición personal esté por encima del pueblo. Que ninguna posición sea motivo para dividirnos", expresó.

El pronunciamiento se produce mientras Morena avanza en sus procesos de organización territorial y enfrenta la definición central de si competirá aliado con el PVEM y el Partido del Trabajo o presentará candidaturas propias en San Luis Potosí durante las elecciones de 2027.