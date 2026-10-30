CFE reporta aumento de deuda y pérdidas en tercer trimestre

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas y aumentó su endeudamiento de julio a septiembre del presente año, de acuerdo con su reporte financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

CFE deuda y pérdidas en tercer trimestre 2026

Al cierre del tercer trimestre del año, la deuda de la compañía ascendió a 501 mil 315 mil millones de pesos, un aumento de 2.9%, sobre los 487 mil 257 millones del mismo periodo del año pasado. En dicho trimestre registró una pérdida de 23 mil 310 millones de pesos, lo que contrasta con una ganancia de 56 mil 416 millones de pesos del mismo lapso del año pasado.

Factores que explican el resultado financiero de CFE

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La compañía, que dirige Emilia Calleja Alor, dio a conocer que el resultado negativo de la empresa se explica por diferentes factores.

En primer lugar, en el tercer trimestre de 2026 los ingresos totales de la compañía que provee energía eléctrica en México se incrementaron 18%, al situarse en 161 mil 736 millones de pesos, cifra mayor a los 137 mil 283 millones que obtuvo en esos mismos tres meses de un año antes.

En el reporte trimestral no explicó la empresa de electricidad a qué obedeció el incremento.

Sin embargo, el resultado podría ligarse a las afectaciones de los energéticos por la guerra entre Estados Unidos e Irán, ya que el gas natural es el principal insumo de la Comisión y se importa de la Unión Americana.

Este incremento en los costos de operación no se vio compensado por un aumento en los ingresos de la CFE.

Las ventas totales de la compañía durante el tercer trimestre de 2026 se situaron en 186 mil 231 millones de pesos, solamente 1% más respecto de los 184 mil 264 millones de pesos de los mismos meses de 2025. Otro factor más que afectó los resultados totales de la compañía estatal fueron los gastos financieros.

Este rubro ascendió durante julio y septiembre de 2026 a 39 mil 69 millones de pesos, mayormente por pérdidas cambiarias.

A diferencia de este año, en 2025 la empresa había ganado en este rubro 19 mil 361 millones de pesos, básicamente por el beneficio del tipo de cambio.