Chocan “Alito” y Adán Augusto en sesión del Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el debate en la Comisión Permanente por el punto de acuerdo de la senadora Lilly Téllez para que el líder de la fracción morenista en el Senado, Adán Augusto López solicite licencia y enfrente las acusaciones en su contra de vínculos con grupos criminales, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exsecretario de Gobernación intercambiaron acusaciones y descalificaciones.

Al subir a tribuna para posicionar en favor de la propuesta de la senadora Téllez, el dirigente priista aseguró que existen denuncias y señalamientos a nivel mundial por medios nacionales e internacionales, que consignan todo lo que está ocurriendo en nuestro país y los nexos de Adán Augusto López con el crimen organizado.

Adán Augusto López reiteró que no necesita escudarse en el fuero para acudir a un citatorio de las autoridades locales o federales.

“Mirándolos a los ojos se los digo, en el momento que tenga un citatorio de alguna autoridad voy a acudir, no necesito fuero”. Además, aseguró que no hay ninguna denuncia en su contra. “No me asusta que yo tenga que comparecer ante alguna autoridad. La rendición de cuenta es una constante en mi vida”, expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El tabasqueño respondió también desde tribuna: “Al envalentonado clásico le digo, vuelvo a decirle, no somos iguales, usted nunca ha sido un político brillante, lo que sí ha sabido es besarle el anillo, besarle la mano a quién le convenía, aunque después fuese a mordérsela. Como dicen en mi pueblo, vulgar en privado, teatral en lo público y vacío en la política. No, no se equivoque, no somos iguales, mi trayectoria no empezó siendo porro universitario”.

El presidente del PRI denunció que todo el sexenio pasado fue víctima de persecución política por parte del gobierno, “seis años, los aguanto y los enfrento”. Hizo un llamado al pueblo de México a “cerrar filas” para no permitir “que queden impunes quienes están señalados por tener vinculaciones con el crimen organizado”.